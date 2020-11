Film di Resident Evil, gli ultimi scatti faranno impazzire i fan del Biohazard del ’96

La serie di Resident Evil sta vivendo un ritorno di fiamma non indifferente, grazie anche all’arrivo dell’ottavo capitolo ufficiale della serie – ossia Resident Evil Village – previsto durante il prossimo anno.

Come forse saprete, però, sono in lavorazione anche alcuni nuovi progetti per il cinema e la televisione, tutti dedicati al franchise horror di Capcom.

Oltre al ritorno di Leon e Claire nella serie Resident Evil: Infinite Darkness, lo show in CGI targato Netflix che racconterà eventi canonici nella saga, l’orrore dei non morti tornerà in un progetto live action dedicato alle origini del franchise. Più nel dettaglio, si parla di un film che ricalcherà eventi e situazioni viste nei primi capitoli.

Ora, alcune foto rubate dal set e pubblicate su Twitter (via Game Rant) mostrano una location ben nota agli amanti del titolo originale uscito nel 1996.

Pictures from the #ResidentEvil reboot movie where they’re filming scenes in the Arklay Forest from friends of BHd in Canada and from Robbie Amell’s (playing Chris Redfield) Instagram. #REBHFun 📸: Robbie Amell/ Amber C.#residentevilreboot #residentevilmovie pic.twitter.com/9bDoSn1fX7 — BIOHAZARD Declassified (@BIOHAZARDcast) November 17, 2020

Le immagini mostrano lo scenario della Arklay Forest, con tanto di elicottero della S.T.A.R.S.. Il primo capitolo della saga di Resident Evil iniziava infatti proprio con l’arrivo dell’Alpha team nella foresta di Arklay, con l’elicottero pilotato da Brad Vickers, che poco dopo fuggirà in preda al terrore lasciando i superstiti costretti a entrare in una magione misteriosa (da cui tutto avrà inizio).

Sembra quindi molto probabile che il film ricalchi anche gli eventi del primo Biohazard, magari introducendo anche i personaggi classici della serie. Leggi anche: Resident Evil, il cast del film sulle origini si allarga con un villain ben noto ai fan

Il nuovo film sarà diretto e scritto da Johannes Roberts e vedrà nel cast Kaya Scodelario come Claire Redfield, Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp) nei panni di Jill Valentine, Robbie Amell (Upload) in quelli di Chris Redfield e Tom Hopper (The Umbrella Academy) come Albert Wesker.

Ma non solo: Avan Jogia (Zombieland: Double Tap) sarà Leon S. Kennedy e Neal McDonough (Yellowstone) sarà William Birkin. Distribuito da Sony Pictures, il nuovo film di Resident Evil non dispone ancora una data di uscita.