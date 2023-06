FIFA 23: svelata la Squadra della stagione TOTS di FUT

Mancano davvero poche partite affinché questa stagione calcistica possa considerarsi conclusa (sappiamo che i nostri lettori tifosi dell'Inter se lo ricordano bene, proprio oggi, ndr) e, puntuale come sempre, ecco arrivare anche EA con l'annuncio della Squadra della Stagione Ultimate per il suo FIFA 23.

Parliamo dell'immancabile TOTS, che premia quelli che sono i migliori giocatori di tutti i campionati per la stagione che va a concludersi. Nelle settimane precedenti, ricorderete, EA aveva già nominato le squadre dell'anno per le diverse leghe, compresa la Serie A – come vi riferimmo qui.

«Includendo Jude Bellingham, Erling Haaland e molti altri, la Squadra della stagione Ultimate (TOTS) è una lista dei migliori giocatori con i rating più alti di tutti i campionati» spiega il publisher, in accompagnamento alla pubblicazione della squadra TOTS.

«Come parte del lancio del TOTS Ultimate, saranno disponibili in pacchetti selezionati anche le carte TOTS Award Winner. Queste rare carte Award Winner saranno caratterizzate dalla grafica TOTS Award Winner, con le stesse statistiche e foto delle carte TOTS originali, e saranno al contempo presenti nei pacchetti!».

Di seguito, i giocatori entrati nella formazione. In evidenza, quelli che provengono dal campionato italiano.

FIFA 23 - TOTS

Bellingham, Jude

Nkunku, Christopher

Osimhen, Victor

Benzema, Karim

Clauss, Jonathan

Rafael Leão

De Bruyne, Kevin

de Ligt, Matthijs

Vinícius Jr.

Fofana, Seko

Frimpong, Jeremie

Éder Militão

Pedri

Griezmann, Antoine

Haaland, Erling

Hernández, Theo

Kvaratskhelia, Khvicha

Lewandowski, Robert

Mbappé, Kylian

Messi, Lionel

Rashford, Marcus

Salah, Mohamed

Saliba, William

ter Stegen, Marc-André

Musiala Jamal

Potete approfondire la conoscenza con i giocatori selezionati e le loro stellari valutazioni dando un'occhiata al sito ufficiale del TOTS, a questo indirizzo.

Vi ricordiamo che FIFA 23 (lo trovate su Amazon) è stato l'ultimo titolo prodotto da EA. Dopo un idillio pluridecennale, Electronic Arts dal prossimo anno produrrà EA Sports FC, il suo nuovo calcistico che coprirà la stagione 2023/2024 e che dovrebbe ereditare tutte le licenze attuali (esclusa, come appare ovvio, quella del nome FIFA).

Dal canto suo, la FIFA ha sempre fatto sapere che affiderà a un altro sviluppatore i giochi a suo nome, ma a oggi – giugno, di solito i giochi escono a settembre – non ci sono ulteriori informazioni in merito.