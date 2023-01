FIFA 23, nuova patch disponibile: ecco cosa cambia

EA Sports ha ormai rilasciato da diverse settimane il suo FIFA 23, un gioco che a quanto pare continua a ricevere aggiornamenti di vario tipo.

Il simulatore calcistico (lo trovare per PS5 in offerta su Amazon) ha infatti dalla sua una mole di contenuti di un certo livello, tanto che è ora è tempo di ulteriori patch.

Dopo aver pubblicato le nomination per il cosiddetto Team of the Year, è ora il turno di scoprire le novità del nuovo update rilasciato da poco.

Come riportato anche da PSU, EA Sports ha annunciato l’arrivo da oggi, giovedì 12 gennaio, del nuovo Title Update per FIFA 23.

La patch è stata rilasciata su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Google Stadia e PC, aggiornamento che successivamente verrà disponibile anche per la versione old-gen per PS4 ed Xbox One.

L’elenco completo delle modifiche è disponibile, in lingua inglese, sebbene tra le cose più importanti segnaliamo l’aggiunta del comando “Vedi guida” al menu principale di FUT, al menu mercato, alla schermata di pausa della partita e quando non è possibile accedere a FUT.

Ma non solo: è stata aggiunta una scheda Profilo alla visualizzazione dei dettagli giocatore per alcuni tipi di oggetti giocatore, oltre a vari bug fix e modifiche al gameplay e alla modalità Coppa del Mondo.

Infine, sono stati aggiornati alcuni palloni, elementi dell’interfaccia utente, tecnici personalizzati, volti, divise, tatuaggi, scarpini, guanti, barbe, stemmi, stadi, trofei del campo, aree VIP, mascotte, temi dello stadio e cartelloni pubblicitari.

Restando in tema calco, FIFA 23 ha da di recente ricevuto nuove mod mirate a una revisione grafica ad alta qualità per la versione PC del gioco.

Pee concludere, se volete capire come e in che modo cambia FUT nell’ultima edizione del simulatore calcistico, c’è sempre il nostro articolo che vi spiega tutto, ma proprio tutto.