FIFA 23, annunciate le nomination per la Squadra dell’Anno

EA Sports ha ormai rilasciato da diverse settimane il suo FIFA 23, un gioco che ha ancora molto da dire, anche in questo 2023 da poco iniziato.

Il simulatore calcistico (lo trovare per PS5 in offerta su Amazon) ha infatti dalla sua una mole di contenuti di un certo livello, tanto che è ora è tempo di nomination.

Dopo aver già accolto la possibilità di affrontare la Coppa del Mondo, quindi, Electronic Arts ha da poco pubblicato le nomination per il cosiddetto Team of the Year.

Come riportato anche da Game Reactor, le votazioni si apriranno oggi – 10 gennaio – e la squadra completa sarà svelata il 19 gennaio prossimo.

Il calcio femminile comincia a prendersi con merito i propri spazi.

I 100 candidati per la Squadra dell’Anno sono stati svelati, il che significa che possiamo scoprire da ora i calciatori professionisti che saranno eleggibili per il voto.

I nominati per il TOTY sono i seguenti:

Portieri:

Thibaut Courtois

Gregor Kobel

Mike Maignan

Alisson

Ederson

Wojciech Szczęsny

Kevin Trapp

Yassine Bounou

Hugo Lloris

Emilino Martínez

Difensori:

Marcos Acuña

Marquinhos

Cristiano Biraghi

João Cancelo

Jonathan Clauss

Thiago Silva

Alphonso Davies

Jeremie Frimpong

Éder Militão

Rúben Dias

Grimaldo

Achraf Hakimi

Theo Hernández

Reece James

Kalidou Koulibaly

Nicolás Otamendi

Gleison Bremer

Niklas Süle

Fikayo Tomori

Kieran Trippier

Virgil van Dijk

Josko Gvardiol

Jules Koundé

Cristian Romero

Dayot Upamecano

Centrocampisti:

Nicolò Barella

Jude Bellingham

Steven Berghuis

Marcelo Brozović

Bernardo Silva

Kevin De Bruyne

Moussa Diaby

Nabil Fekir

Seko Fofana

Pedri

Vincenzo Grifo

Rodri

Daichi Kamada

Joshua Kimmich

Filip Kostić

Toni Kroos

Merino

Sergej Milinković-Savić

Luka Modrić

Martin Ødegaard

Parejo

Lorenzo Pellegrini

Declan Rice

Bukayo Saka

Aurélien Tchouaméni

Sandro Tonali

Federico Valverde

Casemiro

Sofyan Amrabat

João Cancelo

Jonathan Clauss

Thiago Silva

Alphonso Davies

Jeremie Frimpong

Éder Militão

Rúben Dias

Grimaldo

Achraf Hakimi

Theo Hernández

Reece James

Kalidou Koulibaly

Nicolás Otamendi

Gleison Breme

Niklas Süle

Attaccanti:

Iago Aspas

Wissam Ben Yedder

Karim Benzema

Rafael Leão

Neymar Jr.

Vinicius Jr.

Ousmane Dembélé

João Félix

Gabriel Jesus

Phil Foden

Cody Gakpo

Erling Haaland

Borja Iglesias

Ciro Immobile

Harry Kane

Randal Kolo Muani

Dejan Kulusevski

Robert Lewandowski

Sadio Mané

Lautaro Martínez

Kylian Mbappé

Lionel Messi

Christopher Nkunku

Darwin Núñez

Victor Osimhen

Mohammed Salah

Heung Min Son

Martin Terrier

Dušan Vlahović

Olivier Giroud

Antoine Griezmann

Restando in tema, FIFA 23 ha da di recente ricevuto nuove mod mirate a una revisione grafica ad alta qualità per la versione PC del gioco.

Per concluder, se volete capire come e in che modo cambia FUT nell’ultima edizione del simulatore calcistico, c’è sempre il nostro articolo che vi spiega tutto, ma proprio tutto.