FIFA 23 diventa più bello da vedere, ma solo su PC (e grazie ai fan)

EA Sports ha ormai rilasciato da diverse settimane il suo FIFA 23, un gioco che chiuderà un’era di titoli calcistici nata nel secolo scorso. Ora, nonostante il gioco sia di base molto bello da vedere, i fan hanno deciso di renderlo ancora più sfavillante.

Il simulatore calcistico (lo trovare per PS5 in offerta su Amazon) ha infatti dalla sua un comparto tecnico di tutto rispetto, a cui ora si aggiunge un ulteriore boost lato PC grazie a una mod.

Dopo aver già accolto la possibilità di affrontare la Coppa del Mondo, quindi, le novità per i giocatori di FIFA non sono di certo finite qui.

Come riportato anche da DSO Gaming, infatti, FIFA 23 ha ricevuto nuove mod mirate a una revisione grafica ad alta qualità per la versione personal computer del gioco.

Il modder ‘OppressorMK11’ ha rilasciato una nuova mod per migliorare la grafica della versione PC di FIFA 23. Inoltre, sempre lo stesso modder ha rilasciato numerosi pacchetti che migliorano e aggiornano i volti dei vari giocatori di calcio.

Entrando nei dettagli, la mod in questione aggiunge striscioni e bandiere ultras reali. Inoltre, include anche i nomi dei giocatori reali, i loghi, i kit, gli striscioni, le bandiere e le sciarpe di Napoli, Lazio, Atalanta e Roma.

Ma non solo: per non farsi mancare nulla, questa mod aggiunge anche sciarpe autentiche per tutti i tifosi, nuovi tabelloni e migliori volti in miniatura. Queste mod sono al momento compatibili con il Title Update #3 di FIFA 23.

Se ci state facendo un pensierino, potete scaricare la mod da qui, mentre a questo indirizzo potete trovare anche tutti i facepack rilasciati dal modder (al momento sono disponibili 10 pacchetti che migliorano i volti di numerosi giocatori).

Restando in tema, da poco vi abbiamo svelato i dettagli dell’update 1.06, che promette di bilanciare maggiormente il gameplay, le modalità di gioco e altro ancora.

Ma non solo: se volete capire come e in che modo cambia FUT in questa edizione del simulatore di calcio, c’è sempre il nostro articolo che vi spiega ogni cosa.