FIFA 23, le calciatrici non sono contente delle loro controparti in-game

FIFA 23 ha accolto nuovamente il calcio femminile tra le sue possibilità ludiche ma, stando alle dirette interessate, c’è ancora strada da fare.

L’ultimo episodio dell’immortale saga calcistica è disponibile ormai da un po’, come potete constatare su Amazon, e da allora i giocatori hanno potuto provare questi campionati.

Così come le 9 squadre inedite che sono state aggiunte nel gioco con l’ultimo aggiornamento, rendendo FIFA 23 ancora più corposo.

Un prodotto che ha visto la crescita del calcio femminile inesorabile, come vi abbiamo raccontato anche in un nostro approfondimento di qualche tempo fa.

Ma, almeno per quanto riguarda le squadre dei campionati femminili, sembra che i modelli delle calciatrici non siano eccezionali, come rivela Kotaku.

I fan hanno chiesto l’aggiunta della National Women’s Soccer League al gioco per oltre un decennio e ieri EA ha finalmente inserito tutte e 12 le squadre (più l’UWCL). Sfortunatamente per le donne in quelle squadre, le loro somiglianze nel gioco sono da incubo.

I’m grateful EA Sports is finally including the NWSL but this does not represent me. @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/SgrFkoCYy1 — Caprice Dydasco (@CapriceDydasco) March 22, 2023

«Sono grata che EA Sports abbia finalmente incluso la NWSL, ma questo non mi rappresenta», ha commentato Caprice Dydasco, giocatrice della Houston Dash.

Non solo molte di queste giocatrici non assomigliano per niente alle loro controparti del mondo reale, ma in alcuni casi FIFA 23 sembra cambiare notevolmente i connotati, anche in modo evidente.

Anche Sydney Leroux, giocatrice dell’Angel City FC, non è stata molto criptica nel criticare il titolo, dichiarando che la sua rappresentazione in FIFA 16 era molto più somigliante:

They had the headband, the braid, the neck tattoo, the overly plucked brows and someone even made me CHESTYYYY!!!! Deflate my boobs a bit and put a different jersey on. I’ll keep the brows at this point. pic.twitter.com/GWnBBCNApd — Sydney Leroux (@sydneyleroux) March 22, 2023

«Avevano il cerchietto, la treccia, il tatuaggio sul collo, le sopracciglia troppo depilate e qualcuno mi ha persino fatto formosa! Sgonfiate un po’ le mie tette e mettetemi una maglia diversa. Terrò le sopracciglia a questo punto.»

Molte altre calciatrici si sono unite alle critiche verso EA Sports. Non tanto perché la somiglianza non sia perfetta, ma quanto perché in alcuni casi i modelli non siano neanche lontanamente somiglianti alle originali.

Chissà se le cose miglioreranno con FIFA 25, che secondo alcuni sarà un gioco quasi perfetto in ogni suo aspetto. Intanto, il presidente della FIFA ha confermato che un nuovo gioco è in arrivo: in questo le giocatrici saranno migliori?