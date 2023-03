Il presidente della FIFA conferma che un nuovo videogioco è in arrivo

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha confermato che la federazione internazionale sta lavorando a un proprio videogioco di calcio.

Dal canto suo, EA Sports darà prossimamente i natali a EA Sports FC, che erediterà i progressi fatti in tutti questi anni di lavoro su FIFA.

Ora, come riportato anche su ResetEra, Infantino avrebbe lasciato intendere che la FIFA vuole continuare la sua corsa nel mercato dei videogiochi, sprezzante della concorrenza, per molti anni a venire.

Il giornalista sportivo Martyn Ziegler del The Times ha infatti postato sul suo profilo Twitter ufficiale la notizia che Gianni Infantino e la FIFA sono pronte a tornare con nuovi simulatori calcistici.

«Infantino ha dichiarato che la FIFA si confronterà con EA Sports lanciando un videogioco rivale (EA Sports ha rifiutato le richieste di denaro per mantenere il marchio della FIFA)», ha spiegato Ziegler.

«I nuovi FIFA 25, 26, 27 e così via saranno sempre il miglior prodotto per qualsiasi tipologia di giocatore, ragazzo o ragazza che sia, avremo notizie in merito molto presto». Poco sotto, il tweet del giornalista.

Infantino says FIFA will go head-to-head with EA Sports by launching rival video game (EA Sports refused cash demands to keep FIFA's name)

"The new FIFA game – the FIFA 25, 26, 27 and so on – will always be the best egame for any girl or boy, we will have news on this very soon."

— Martyn Ziegler (@martynziegler) March 16, 2023