FIFA 23, l’aggiornamento 9 svela nuove squadre giocabili: ecco tutte le novità

EA Sports ha annunciato di aver lanciato ufficialmente l’aggiornamento #9 sulle edizioni console e PC di FIFA 23, che include diverse novità interessanti per tutti gli appassionati.

Oltre a diverse novità in termini di gameplay, gli sviluppatori hanno infatti annunciato di aver ampliato la scelta disponibile per le squadre di calcio femminile di FIFA 23 (lo trovate su Amazon).

Come già annunciato diversi mesi fa, da questo momento è infatti ufficialmente disponibile la UEFA Women’s Champions League, che porta con sé anche 4 nuove squadre di calcio femminile: Real Madrid, Wolfsburg, Juventus e Eintracht Frankfurt.

L’aggiornamento #9 ha naturalmente poi sistemato diversi bug e introdotto alcune modifiche di gameplay più approfondite, spiegate nel dettaglio direttamente sul sito ufficiale di EA Sports.

Gli sviluppatori hanno infatti voluto approfondire alcune modifiche in particolare: una di queste riguarda l’archetipo AcceleRATE Esplosiva, che è stato potenziato per migliorare l’accelerazione durante la fase iniziale.

Sono state migliorate anche le intercettazioni dei giocatori avversari, dato che ora i giocatori potranno controllare meglio la palla invece di farla schizzare immediatamente via: una modifica che gioverà particolarmente i calciatori più bravi, mentre quelli con attributi più scarsi continueranno ad avere ancora un po’ di difficoltà.

FIFA 23 ha inoltre deciso di migliorare la precisione dei passaggi rasoterra verso un compagno, a patto naturalmente che quest’ultimo non sia pressato: EA Sports ha giustificato questa scelta con l’intenzione di permettere l’avanzamento più rapido nell’area avversaria.

Un’altra modifica importante riguarda le richieste di contrasto in piedi: la logica contestuale è stata migliorata, portando così a decisione più realistiche per stabilire se effettivamente il contrasto in piedi può essere eseguito o se il giocatore spingerà e strattonerà l’avversario.

Infine, ma non per ordine di importanza, gli sviluppatori segnalano di aver aumentato leggermente la possibilità di imprimere un effetto sui tiri potenti, per rendere le azioni ancora più spettacolari e dinamiche. Se volete consultare tutte le modifiche e i bugfix più nel dettaglio, non possiamo che reindirizzarvi al changelog pubblicato sulla board Trello ufficiale.

Ricordiamo che FIFA 23 sarà l’ultimo videogioco prodotto in collaborazione tra EA Sports e l’omonima federazione calcistica, che ha già provato a tranquillizzare i fan sul futuro della serie.

Il presidente Infantino ha infatti affermato che i capitoli a partire da FIFA 25 saranno i «migliori e-game» per gli appassionati: un’affermazione che non ha però convinto gli appassionati, che l’hanno immediatamente preso in giro.