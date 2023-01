FIFA 23, l’aggiornamento 6.1 è disponibile da oggi: ecco che cosa cambia

EA Sports ha appena annunciato di aver rilasciato il Title Update 6.1 per FIFA 23, la nuova patch disponibile da oggi per il download su tutte le principali versioni dell’ultimo capitolo calcistico.

A differenza della precedente patch di FIFA 23 (lo trovate su Amazon), particolarmente corposa, il nuovo aggiornamento mira semplicemente a essere un hotfix per correggere un nuovo bug, emerso proprio in seguito all’ultimo update.

L’unica eccezione riguarda le piattaforme PlayStation 4 e Xbox One, dato che l’aggiornamento 6 era stato reso disponibile solo su PC e sulle console next-gen: EA Sports ha infatti annunciato che le console old-gen adesso potranno accedere anche a tutti i precedenti cambiamenti di gameplay, appositamente re-introdotti nella versione 6.1.

Per quanto riguarda invece le novità effettive, valide anche per le console next-gen, EA Sports ha segnalato di aver semplicemente sistemato un bug con i Pro Club su Volta Football, che poteva causare «errori di stabilità».

L’annuncio è arrivato come di consueto con una nuova notifica sul canale Trello ufficiale, consultabile al seguente indirizzo, e con una conseguente nota rilasciata sui canali social:

Note that Title Update #6.1 will also contain the entirety of TU #6 for PlayStation 4 and Xbox One versions of FIFA 23.https://t.co/ZhgOjlMfBW (2/2) — FIFA Direct Communication (@EAFIFADirect) January 20, 2023

L’aggiornamento era stato annunciato già a partire dallo scorso 20 gennaio, ma come riportato da MP1st la patch è stata in realtà rilasciata soltanto da oggi e dovrebbe già essere disponibile per il download.

Non si tratta dunque di un aggiornamento particolarmente impegnativo per gli utenti next-gen, dato che si preoccuperà solo di correggere un nuovo bug, ma offrirà l’opportunità agli utenti PS4 e Xbox One di rimettersi alla pari con le console di ultima generazione.

Al momento non sappiamo se siano state introdotte anche alcune novità nascoste, come nel caso della precedente patch che migliorava le performance grafiche su Xbox Series S, ma vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena scopriremo qualcosa.

Ricordiamo che EA Sports ha recentemente annunciato anche la Squadra dell’Anno per FIFA 23: nella top 11 votata dai giocatori, che sarà disponibile solo dal 26 gennaio, è presente anche un volto noto per i tifosi del Milan.