FIFA 23, l’ultimo aggiornamento migliora la grafica su una console

L’ultimo aggiornamento di FIFA 23 ha nascosto una sorpresa molto interessante per i fan su Xbox Series S: EA Sports ha infatti annunciato, insieme alle numerose novità e bugfix, di essere riuscita a migliorare le performance grafiche per la console di casa Microsoft.

L’ultimo capitolo calcistico di EA Sports (che trovate su Amazon) è infatti disponibile in versione next-gen anche su Series S, dove però a differenza di Series X sono stati necessari, come spesso accade, alcuni sacrifici a livello grafico.

Tra le novità segnalate nel Title Update 6, disponibile ufficialmente da poche ore, gli sviluppatori hanno dunque segnalato di essere intervenuti anche con un fix specifico per la sorella minore di Series X, permettendo di migliorare la fedeltà della visualizzazione grafica «in determinate situazioni» (via Wccftech).

Questo significa che aggiornando la vostra copia di FIFA 23 sarete in grado di godervi una grafica migliorata durante le vostre partite, anche se purtroppo EA Sports non è entrata nel dettaglio per descrivere le modifiche implementate.

Sembra infatti che tali miglioramenti potranno essere visti soltanto in determinate azioni o scene di gioco, ma non è stato chiarito in che modo la fedeltà grafica è stata effettivamente perfezionata.

In ogni caso, l’aggiornamento conferma il grande impegno di EA Sports di ottimizzare adeguatamente il gioco su tutte le piattaforme, inclusa naturalmente Xbox Series S: vi ricordiamo che l’aggiornamento è già disponibile per il download, permettendovi così di scoprire immediatamente tutte le novità.

Naturalmente potrete scaricare la patch da ora anche sulle console PlayStation e su PC, ma in mezzo ai numerosi bugfix questa interessante novità per i fan di casa Xbox rischiava di passare quasi inosservata: vi terremo prontamente aggiornati se dovessero emergere ulteriori dettagli o annunci sui prossimi aggiornamenti.

La serie calcistica di casa Electronic Arts ha recentemente celebrato i Mondiali di Calcio, riuscendo perfino a predire la squadra vincitrice per la quarta volta di fila: chissà se ci riuscirà anche per la quinta volta con la nuova serie EA Sports FC. Nel frattempo, vi ricordiamo che sono già aperte le votazioni per eleggere la squadra dell’anno su FIFA 23, con ben 100 giocatori candidati.