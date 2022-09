FIFA 23: acquistalo ora su CDkeys con uno sconto del 33%!

Continuano gli sconti sul popolare store online CDKeys, che propone tantissimi titoli con sconti incredibili, tra cui triamo anche FIFA 23 e i relativi FUT Points, così da iniziare alla grande la vostra carriera calcistica.

FIFA 23 sarà lanciato il 30 settembre 2022 e, grazie a questa imperdibile promozione su CDKeys, potete prenotarlo a soli 45,99€, usufruendo di uno sconto del 33% sull’usuale prezzo di listino! Si tratta di un’occasione eccezionale per avere la nuova edizione della celeberrima serie comodamente a casa vostra in tempo per il Day One a prezzo scontato!

Rispetto al passato, EA ha promesso più attenzione che mai per il calcio femminile, con l’inclusione di nuovi campionati (come la Women’s Super League e la Division 1 Arkema), dei club e di molta più fedeltà rispetto a quella che abbiamo visto in passato, dove le calciatrici muovevano i primi rudimentali passi nel gaming.

Un’altra novità è rappresentata dall’inclusione del cross-play. FIFA 23 permetterà il gioco incrociato nelle modalità 1v1 tra PC, PS5, Xbox Series X|S e Google Stadia. Non sarà possibile, invece, il cross-play di queste piattaforme con PS4 e Xbox One (che avranno questa feature, ma solo tra loro), a causa di alcune differenze che rendono il titolo una “piattaforma” differente sulle console più datate.

Inoltre, coloro che acquistano e riscattano FIFA 22 FUT Points potranno trasferirli in FIFA 23. Il trasferimento non è reversibile e può essere solo effettuato sulla stessa piattaforma. Potete anche sfruttare il codice sconto FUTPOINT, valido fino al prossimo 31 dicembre, per ottenere un ulteriore 5% di sconti sui seguenti prodotti:

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su CDKeys e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo seguendo il link sottostante. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.