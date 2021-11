FIFA 22 vi regala giocatori Next Generation per FUT: ecco come averli

EA Sports ha annunciato una graditissima sorpresa per tutti i giocatori di FUT, la popolarissima modalità di FIFA 22, che consentirà di ricevere in regalo e senza alcun costo giocatori gratis.

Tramite la nuova iniziativa, chiunque abbia giocato a FIFA 22 almeno una volta sarà in grado di ricevere una carta giocatore Next Generation, che celebrerà 6 tra i giovani calciatori più talentuosi delle squadre europee, tra i quali c’è anche un club italiano.

La serie videoludica di EA Sports continua ogni giorno a scalare le classifiche di vendita: i numeri potrebbero aumentare ulteriormente, dato che per il Black Friday è disponibile in offerta su PlayStation Store.

Lo stesso vale anche per lo store Xbox, che oltre a FIFA 22 ha reso disponibili a prezzi incredibili grandi giochi appena usciti.

Come segnalato da Push Square, le carte FUT sono dedicate ai giocatori Kylian Mbappé (PSG), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Phil Foden (Manchester City), Christian Pulsic (Chelsea) e Theo Hernández (Milan).

Le statistiche dei calciatori in questione non sono eccessivamente alte, presentando un valore da 81 a 86, ma rappresenteranno un momento storico in cui queste giovani stelle sono riuscite a farsi notare dal pubblico e dagli addetti ai lavori.

Per poter ricevere un oggetto Next Generation, basterà aver avviato almeno una partita a FIFA 22 entro il 14 gennaio 2022: le carte FUT saranno invece distribuite a partire dal 15 dicembre.

