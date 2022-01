FIFA 22 per PC a meno di 16 euro su Amazon! Prezzo Bomba!

Anche oggi, lunedì 31 gennaio 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è sicuramente quella relativa alla versione PC di FIFA 22, che attualmente potete portarvi a casa a soli 15,74€, rispetto agli usuali 59,99€ di listino, per un risparmio reale di oltre 44€.

FIFA 22 offre diverse modalità di gioco, a partire dalla Carriera, ora rinnovata, che ci vedrà portare il nostro giocatore dai bassifondi della classifica fino ai vertici del calcio internazionale ed è stata potenziata con più modi per andare avanti, centrare gli obiettivi e coinvolgervi.

In FIFA 22 non poteva di certo mancare anche FUT, che ha visto l’arrivo di un nuovo tipo di carta, gli eroi FUT, i quali possono godere di un’intesa specifica per il campionato associata al loro momento decisivo, con la quale avere un legame club verde con qualsiasi calciatore dello stesso campionato.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,4, abbiamo affermato che «FIFA 22 è esattamente cosa ci aspettavamo dal nuovo capitolo di EA, con le promesse di un ritorno deciso ai ritmi di gioco più ragionati senza sacrificare il fattore spettacolarità. Un titolo che fa del rinnovato gameplay il perno sul quale far roteare in modo equilibrato le varie modalità, impreziosite da piacevoli miglioramenti che non ne snaturano la formula di base».

