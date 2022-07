FIFA 22, nuovo aggiornamento disponibile da ora: ecco che cosa cambia

Sebbene gli sviluppatori stiano ormai preparando il terreno per il prossimo capitolo della serie calcistica, FIFA 22 non è ancora affatto vicino all’abbandono: EA Sports ha annunciato che il Title Update #14 è disponibile da questo momento per le edizioni PC (Steam e Origin) e che nelle prossime ore sbarcherà anche su console.

Si tratta di un aggiornamento importante che non si limita esclusivamente a sistemare qualche errore, ma implementa modifiche di bilanciamento e perfino una novità significativa per i fan di FIFA 22 (potete acquistarlo con consegna rapida su Amazon).

Ricordiamo che l’ultima patch è stata rilasciata soltanto la scorsa settimana e introduceva modifiche minori, mentre questa volta si tratta di un update decisamente più corposo.

Le novità sono state riportate direttamente sul sito ufficiale e segnalano una novità che farà felici gli appassionati: il Title Update #14 implementerà infatti una nuova Skill Move.

L’abilità in questione si chiama «Ball Roll Cut 180» e potrà essere eseguita da giocatori con un rating Skill Move di 4 o 5 stelle: per eseguirla bisognerà tenere premuto il pulsante L1/LB, scorrere velocemente lo stick analogico destro nella direzione opposta del nostro giocatore e ripetere questa operazione una seconda volta.

EA Sports ha anche pubblicato un breve filmato che mostra la nuova abilità in azione, eseguita in questo caso da Modric e che vi riproporremo di seguito:

Le altre novità più significative riguardano invece il bilanciamento di alcune meccaniche, tra le quali viene citato in particolar modo una modifica al tiro Knuckle Ball, ora più probabile se si proverà a fare un tiro potente con la palla distante a circa 0.67 dai piedi del giocatore.

L’intento degli sviluppatori è quello di riuscire a offrire una maggiore varietà di tiri e di gameplay: proprio per questo motivo sono stati anche migliorati i tiri bassi, che adesso risulteranno più precisi se utilizzanti con potenze bassa e media. EA Sports è infatti consapevole che sono alcuni tra i colpi meno utilizzati in FIFA 22, proprio a causa della loro scarsa efficacia.

Title Update #14 is introducing a number of gameplay changes in #FIFA22.

In the latest edition of the Pitch Notes, we dive into changes to Knuckle Balls, Low Driven Shots, a brand new Skill Move and more ⬇️https://t.co/Qsv0ojuqDi pic.twitter.com/FVS06nR6iK

— FIFA Direct Communication (@EAFIFADirect) July 6, 2022