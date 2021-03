FIFA 21, disponibile l’update 12 per console: ecco cosa cambia

EA Sports ha lanciato quest’oggi il Title Update 12 di FIFA 21 per tutte le console PlayStation e Xbox, allineando così Xbox One con Xbox Series X|S e PS4 con PS5.

Ricorderete infatti che FIFA 21 ha ricevuto un upgrade next-gen lo scorso dicembre e che questa versione era stata resa disponibile con alcuni importanti aggiornamenti in meno rispetto alle console last-gen.

L’ultimo aggiornamento è stato fornito insieme ad un changelog completo sul forum ufficiale della serie calcistica.

Vi basti sapere comunque che sono stati risolti alcuni problemi riscontrati nella modalità di gioco online e su FUT, nella Carriera e in Volta Football.

Sono stati inoltre aggiunti cinque volti di calciatori popolari, e diversi kit e scarpini hanno ricevuto aggiornamenti.

Un fix esclusivo per PS5 riguarda la correzione di un problema per cui il sonoro non veniva ricevuto correttamente quando l’Audio 3D era in uso.

Vi ricordiamo che lo stesso update, a parte i correttivi solo per console, era già stato lanciato il 9 marzo su PC.

Nel mentre, FIFA 21 è stato coinvolto in uno scandalo a proposito della vendita di carte FUT a prezzi stellari da membri dello staff.

La situazione è in evoluzione ma EA Sports ha avviato un’indagine e confermato poco dopo che il misfatto stava accadendo, prendendo le contromisure del caso.

La serie calcistica è all’avanguardia nella lotta al disdicevole fenomeno del razzismo, come sottolineato solo pochi giorni fa dal ban a vita spiccato contro un giocatore.