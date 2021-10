FFVII Remake Intergrade per PS5 a prezzo scontato tra le offerte del weekend Amazon

Anche nel weekend gli sconti di Amazon proseguono e in questo momento ci sono diversi prodotti che potete acquistare a prezzo speciale. Tra questi, i videogiocatori saranno felici di trovare anche Final Fantasy VII Remake – Intergrade, l’edizione PS5 dell’apprezzato ritorno di Cloud e compagni firmato da Square Enix.

L'edizione PS5 di FFVII Remake include il DLC di Yuffie

Il titolo riprende tutti i contenuti dell’uscita su PS4, ma li arricchisce ulteriormente implementando nel cofanetto anche il DLC Intermission, dedicato al personaggio di Yuffie. Per il resto, parliamo di un gioco di ruolo capace di mescolare la sua tradizionale natura a turni alla possibilità di un approccio più action – e dove vivere la città di Midgar non è mai stato così ricco.

Nella nostra recensione, Domenico Musicò ha evidenziato come FFVII Remake si prenda alcuni rischi rispetto al capostipite a cui fa riferimento, mentre in quella di Intermission ha sottolineato la natura da more of the same del contenuto, che sicuramente piacerà a chi ha già apprezzato il filone principale della storia.

Grazie alla promozione ora in corso su Amazon, potete acquistare questa esclusiva per PS5 spendendo 49,99€ anziché i 79,99€ previsti dal prezzo pieno di listino.

