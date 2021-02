FFVII Remake e le possibili novità: ecco la traduzione corretta dal giapponese

Vi avevamo riferito nei giorni scorsi che Motomu Toriyama, co-director di Final Fantasy VII Remake, aveva fissato l’appuntamento con gli appassionati in vista del concerto dedicato al gioco atteso per il 13 febbraio prossimo, facendo sapere che sarebbe intervenuto e alludendo a possibili novità in arrivo per i fan.

In merito a quest’ultima parte, tuttavia, i colleghi specializzati del sito Gematsu hanno segnalato che la traduzione che si era diffusa online, passando dal giapponese all’inglese, non era esattamente fedele alle parole di Toriyama, che era stato anche più vago di quanto potesse sembrare in prima istanza. Secondo la traduzione corretta di Gematsu – noto per lavorare a stretto contatto con le produzioni che arrivano dal Giappone –, infatti, l’espressione di possibili novità era riferita da Toriyama più ai brani che saranno eseguiti durante il concerto, che ad altro.

I'm seeing reports, based on this video, that Final Fantasy VII Remake co-director Motomu Toriyama is teasing an announcement for the Final Fantasy VII Remake Orchestra World Tour concert on February 13. These are inaccurate. Here is what Toriyama says: https://t.co/EuGZgv4idN pic.twitter.com/W9pzmpwTix — Gematsu (@gematsucom) February 8, 2021

Di seguito, la traduzione corretta, usando come base la localizzazione in inglese operata da Gematsu:

Salve, sono Motoru Toriyama, co-direcotr di Final Fantasy VII Remake. Finalmente avremo il concerto orchestrale, questo weekend. Non ci saranno solo canzoni dal gioco originale, ma anche alcune nuove che sono state scritte proprio per il Remake, quindi sono impaziente di sentirle suonate dall’orchestra. Ci sarà la performance, ovviamente, ma ci sarà anche un programma bonus in cui sarò presente e dove parlerò un po’ di FFVII Remake, che voi potrete sentire. Sarebbe davvero bellissimo se vi sintonizzaste anche su quello!

Toriyama, insomma, non anticipa se ci saranno novità di qualsiasi sorta durante il suo intervento, ma si limita a far sapere che parlerà di FFVII Remake – il che significa che potrebbe benissimo anche limitarsi solo a parlare di curiosità relative all’episodio già disponibile sul mercato.

Aerith in FFVII Remake

Lo scopriremo insieme il prossimo sabato ma, come avevamo anticipato nella precedente notizia, è meglio tenere le aspettative basse: a prescindere dalle traduzioni diffusasi, infatti, è difficile immaginare una Square Enix che si lasci andare a novità davvero significative nel corso di un evento aperto al solo pubblico giapponese (e peraltro limitato da biglietti digitali).

FFVII Remake è disponibile su PS4 dal 2020 e vede il ritorno delle storiche battute iniziali dell’originale Final Fantasy VII, sposandole a un rinnovato sistema di battaglia e con alcune novità per quanto concerne intreccio e momenti iconici. Se volete saperne di più vi raccomandiamo come sempre la nostra video recensione.