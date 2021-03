Festeggia l’anniversario dei Pokemon con le migliori offerte Amazon!

Come probabilmente saprete, quest’anno si festeggia il venticinquesimo anniversario dei Pokémon, i simpatici mostriciattoli apparsi originariamente su Game Boy e che hanno dato origine ad un franchise multimilionario, che spazia dai videogiochi alle serie animate e molto altro ancora. Il noto store online Amazon propone tantissimi prodotti a tema, che ci consentiranno di entrare in possesso di tantissimi prodotti a prezzi imperdibili.

Il numero di articoli presenti nel catalogo è davvero enorme ed abbiamo deciso di concentrarci sui prodotti in offerta più interessanti. Tra qui, troviamo Pokemon Spada, che potete portarvi a casa a soli 48,99€, rispetto ai 59,99€ di listino, oppure in combinazione con il Pass di espansione a 69,99€ (invece di 89,99€). Si tratta dell’ultimo capitolo della celeberrima serie comparso di Nintendo Switch, che vi trasporterà nella regione di Galar per prendere parte ad un’avventure completamente inedita, con Pokémon mai apparsi altrove, come Wooloo, Rolycoly e tanti altri. Tra le novità di questa edizione sono presenti Dynamx e Gygamax, dinamiche che donano alle battaglie e ai raid strategie del tutto inedite. Inoltre, il pass di espansione contiene due contenuti aggiuntivi (l’isola solitaria dell’armatura e le terre innevate della corna, che includono nuove storie, nuovi Pokémon e terre da esplorare.

Nel caso foste interessati ad articoli più “tangibili”, potreste essere interessati alla statuetta Funko Pop! del simpaticissimo Pikachu, proposta a soli 15,99€, oppure la Super Guida Completa ai Pokémon e la guida ufficiale ai Pokémon leggendari e misteriosi.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione dei migliori sconti di Amazon sui Pokémon. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

