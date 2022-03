Festa del papà: 5 imperdibili idee regalo con oltre il 25% di sconto

Manca ormai pochissimo alla festa del papà, che avrà luogo domenica 19 marzo 2022, ma avete ancora tempo per acquistare alcuni prodotti, che potranno arrivare a casa vostra in tempo grazie alle spedizioni veloci di Amazon Prime. Facciamo presente che non vale la pena temporeggiare, in quanto c’è la possibilità che i prodotti vadano esauriti o, peggio, che i prezzi risalgano già nei prossimi giorni.

Gillette Fusion 5 ProShield

Gillette Fusion 5 ProShield è un rasoio in edizione limitata con manico cromato, che viene fornito in confezione con cinque lame di precisione e relativo supporto. Gillette Fusion 5 ProShield ha una parte gommata per evitare che scivoli durante la rasatura e costituisce il regalo ideale per coloro per i papà che desiderano avere un visto sempre pulito e privo di barba.

» Clicca qui per acquistarlo a soli 20,99€ anziché 29,99€

Huawei Watch 3

Huawei Watch 3 è uno smartwatch dallo stile piuttosto classico con uno splendido display AMOLED da 1,43″ touch che offre 30 Watch Faces preinstallate per personalizzare il quadrante. Grazie al doppio chipset, Huawei Watch 3 garantisce ottime prestazioni e un’elaborazione più bilanciata. L’autonomia di Huawei Watch 3 è pari a 3 giorni con la modalità tipica 4G, ma può arrivare sino a 14 giorni in modalità ultra-durata.

» Clicca qui per acquistarlo a soli 279,90€ anziché 399€

Philips Sonicare DiamondClean 9000

Curare la propria igiene orale è molto importante e lo spazzolino elettrico Philips Sonicare DiamondClean 9000 è sicuramente quello che serve per mantenere a lungo i denti forti e sani. Philips Sonicare DiamondClean 9000 grazie alla sua testina W3 Premium White è adatto ai denti bianchi, mentre il sensore di pressione vi avvisa nel caso ne venga esercitata troppa. Lo spazzolino Philips Sonicare DiamondClean 9000 si collega all’app Philips Sonicare per monitorare la vostra routine di igiene orale, fornendovi anche alcuni preziosi consigli.

» Clicca qui per acquistarlo a 140,49€ anziché 214,99€

Huawei FreeBuds 4i

Gli auricolari true wireless Huawei FreeBuds 4i offrono un suono ad alta fedeltà grazie ai loro driver dinamici da 10 m, mentre la cancellazione attiva e intelligente del rumore vi permette di ridurre il rumore ambientale. Il sistema a doppio microfono con design a fessura è in grado di diminuire efficacemente il rumore del vento, mentre l’autonomia si attesta a circa 10 ore con una ricarica completa.

» Clicca qui per acquistarlo a 54,90€ anziché 89€

Philips Multigroom Series 7000 MG7745

Il tagliacapelli Philips Multigroom Series 7000 MG7745 assicura la massima precisione grazie alla tecnologia DualCut, che include due lame aggiuntive. All’interno della confezione, sono presenti ben 14 accessori per barba, capelli e corpo, così da essere sempre perfetti per qualsiasi evenienza.