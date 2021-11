Fate il pieno di FIFA 22 FUT Points su Amazon a prezzo scontato!

Il Black Friday 2021 è finalmente tra noi e il noto portale e-commerce Amazon, come da tradizione, proporrà una lunga e intensa tornata di offerte che, fino al 29 novembre, vi daranno la possibilità di acquistare un gran numero di articoli a prezzi davvero folli!

Sin dalla mezzanotte di venerdì 19 novembre abbiamo cominciato a offrirvi alcune notizie dedicate ad offerte specifiche, come è il caso delle proposte in sconto che Amazon sta dedicando ai punti FUT di FIFA 22.

Una delle modalità cardini di FIFA 22 è sicuramente Ultimate Team, e, con FUT 22, EA Sports ha rivoluzionato il sistema di qualifiche alla FUT Champions Weekend League, ovvero la competizione per antonomasia sulla quale si poggia tutto il sistema di carte e sfide per premi sempre più ricchi e cercare di essere il migliore contro i migliori.

Adesso la durata della competizione in sé è stata snellita, con la necessità di effettuare solo venti partite nel weekend contro le trenta passate, mentre al classico sistema di conteggio delle vittorie e delle sconfitte si sostituisce una classifica a punteggi meno restrittiva. Il tutto basato sempre sulle Division Rivals e una prequalifica da giocare sempre in settimana per poter accedere proprio alle finali del weekend con l’obiettivo di ottenere i premi più ambiti.

Su Amazon trovate, a prezzo scontato, i FIFA Points per tutte le piattaforme (Sony, Xbox e PC), dandovi la possibilità di ottenere le vostre amate carte risparmiando sul loro prezzo di acquisto usuale.

Di seguito trovate l’elenco dei FIFA Points attualmente acquistabili su Amazon a prezzo scontato in occasione di questo Black Friday 2021. Infine, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

