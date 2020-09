Far Cry VR: Dive Into Insanity, arriva lo spin-off in Realtà Virtuale

Poco dopo la fine di Ubisoft Forward, a sorpresa, la casa transalpina ha presentato Far Cry VR: Dive Into Insanity, un’imminente esperienza di realtà virtuale che porterà fino a 8 giocatori nelle isole tropicali di Far Cry 3, dove si riuniranno con anche il celebre villain di nome Vaas.

Poco sotto, il trailer ufficiale di annuncio:

Sviluppato in collaborazione con Zero Latency VR, l’esperienza spingerà i giocatori a lavorare insieme per esplorare le varie isole, combattere per la sopravvivenza e sfuggire a Vaas e ai suoi scagnozzi.

Far Cry VR: Dive Into Insanity sarà disponibile nel 2021 in vari paesi del mondo.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO