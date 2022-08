Far Cry 6 ora al prezzo più basso di sempre su Amazon

Gli amanti dei giochi sopra le righe dove si spara a qualsiasi cosa in mezzo a cattivi cattivoni cattivissimi, in scenari paradisiaci rovinati solo dalla malvagità dell’uomo, conoscono bene la saga Far Cry. Uno dei cavalli di battagli di Ubisoft, questa rappresenta una delle più famose incarnazioni dell’open world strapieno di cose da fare. E ora potete approfittare del prezzo più basso di sempre su Far Cry 6, proposto da Amazon.

Lo sparatutto in soggettiva di casa Ubisoft viene infatti proposto a soli 24,99 euro sulle pagine del noto rivenditore nella sua versione PS4. Come i maggiori titoli Ubisoft, questo significa che conta anche sull’aggiornamento gratis a PS5: potete, in pratica, comprare il gioco nella versione old gen e giocarci anche sulla console di più recente generazione.

Il gioco viene proposto nella Limited Edition, che propone anche dei contenuti digital aggiuntivi rispetto alla standard. È, in pratica, una versione molto completa rispetto al prezzo davvero contenuto che ora è richiesto per comprarla.

Far Cry 6 vi trasporta nell’isola immaginaria di Yara, dove il dittatore Anton Castillo fa il bello e il cattivo tempo, imponendo la sua dura legge del più forte – perfino su suo figlio che gli succederà, Diego, e che dovrà essere alla sua altezza.

Il nostro protagonista – o nostra protagonista, a scelta – Dani, si ritroverà coinvolto nelle follie dell’economia guidata Castillo, che vuole reclutare con la forza delle persone che possano lavorare nelle piantagioni di tabacco. Questo lo spingerà ad unirsi ai moti rivoluzionari per mettere finalmente fine al regno di terrore di Castillo, tra sparatorie ed esplosioni sempre al centro della scena.

Nella nostra recensione, il critico Domenico Musicò ha evidenziato come il gioco cerchi di fare dell’esplorazione il suo punto forte, proponendo un open world dove non mancano le cose da fare, per quanto in alcuni casi ripetitive.

Ricordiamo ai nostri lettori che noi di SpazioGames.it tutti i giorni andiamo a caccia delle migliori offerte da segnalarvi su videogiochi e tecnologia: potete trovarle tutte nella nostra area dedicata del sito.

» Vedi l’offerta su Amazon «