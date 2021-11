Far Cry 6 Limited Edition ora a prezzo scontato su Amazon!

Se siete interessati all’acquisto di Far Cry 6, ultimo capitolo della celeberrima saga, sicuramente sarete interessati all’offerta che vi proponiamo oggi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon, in occasione delle sue offerte anticipate del Black Friday 2021 offre la possibilità di portarsi a casa Far Cry 6 Limited Edition, uscito solo da pochissime settimane, già a prezzo scontato!

Sviluppato da Ubisoft Toronto, Far Cry 6 porta i giocatori nel cuore di una moderna rivoluzione nell’isola di Yara, un paradiso tropicale dove il tempo sembra essersi fermato. Il presidente Antón Castillo ha promesso di riportare il paese al suo antico splendore, mentre istruisce suo figlio Diego su come seguire i suoi passi. I giocatori potranno impersonare la versione maschile o femminile di Dani Rojas, un abitante locale di Yara che viene coinvolto nella rivoluzione contro Anton Castillo.

Con la partecipazione del celebre attore nominato agli Emmy Award, Giancarlo Esposito (Better Call Soul, The Boys, The Mandalorian) e Anthony Gonzalez (Coco), una colonna sonora creata dal compositore televisivo e cinematografico Pedro Bromfman (Narcos), e una sequenza introduttiva diretta dal vincitore del premio Emmy Patrick Clair (Westworld, True Detective), Far Cry 6 va a rafforzare l’esperienza narrativa della serie con talenti di livello hollywoodiano.

Solitamente Far Cry 6 Limited Edition viene proposto a 71,16€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 64,98€, con uno sconto del 9%, pari a un risparmio reale di oltre 6€.

