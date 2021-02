Far Cry 6: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Aggiornamento 14 febbraio: Aggiunti tanti nuovi store!

In occasione dell’evento digitale Ubisoft Forward, il noto publisher francese ha presentato ufficialmente Far Cry 6, nuovo capitolo della celeberrima sere in uscita il 18 febbraio 2021 per Xbox Series X, Xbox One, Playstation 5, PS4 e Windows PC (Epic Games Store e uPlay). In attesa del suo arrivo dei negozi, abbiamo pensato di aiutarvi nella ricerca del miglior modo per prenotare il titolo indicandovi tutti vari store online più affidabili in circolazione.

Con la partecipazione del celebre attore nominato agli Emmy Award, Giancarlo Esposito (Better Call Soul, The Boys, The Mandalorian) e Anthony Gonzalez (Coco), una colonna sonora creata dal compositore televisivo e cinematografico Pedro Bromfman (Narcos), e una sequenza introduttiva diretta dal vincitore del premio Emmy Patrick Clair (Westworld, True Detective), Far Cry 6 va a rafforzare l’esperienza narrativa della serie con talenti di livello hollywoodiano.

Sviluppato da Ubisoft Toronto, Far Cry 6 porta i giocatori nel cuore di una moderna rivoluzione nell’isola di Yara, un paradiso tropicale dove il tempo sembra essersi fermato. Il presidente Antón Castillo (Esposito) ha promesso di riportare il paese al suo antico splendore, mentre istruisce suo figlio Diego (Gonzalez) su come seguire i suoi passi. Ma anche il paradiso ha un prezzo e per arricchire il paese ha deciso di soggiogare chiunque non aderisca alla sua visione. I giocatori potranno impersonare la versione maschile o femminile di Dani Rojas, un abitante locale di Yara che viene coinvolto nella rivoluzione contro Anton Castillo.

Standard Edition

Immancabile l’edizione base del gioco, chiamata “Standard Edition“, che offre solamente il gioco nudo e crudo.

Effettuando la prenotazione, otterrete anche l’arma all’avanguardia “Discos Locos” ed una skin per Chorizo.

Gold Edition

A differenza della Standard, la Gold Edition include il gioco base ed il Season Pass, il quale comprende tre nuovi DLC e non solo.

Ultimate Edition

La Ultimate Edition includerà il gioco base, il Season Pass e il pacchetto Ultimate, che contiene il pacchetto Spedizione nella giungla, il pacchetto Cacciatore di coccodrilli e il pacchetto Vizio.

Collector’s Edition

La Collector’s Edition includerà il gioco base, il Season Pass, il pacchetto Ultimate, una replica di alta qualità del “Tostador”, il lanciafiamme utilizzato nel gioco (7 parti da assemblare per una lunghezza totale di 72 cm), le istruzioni di montaggio, in un’illustrazione realizzata dal famoso Tobatron, una Steelbook esclusiva, un artbook di 64 pagine, un set di 10 adesivi, un portachiavi di Chorizo, una mappa e la colonna sonora contenente alcuni brani selezionati del gioco.