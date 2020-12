Fallout 76, la Stagione 3 è qui: ecco le novità dell’update 1.48

Pochi giorni fa vi abbiamo parlato di come Alba d’Acciaio abbia portato lo sfortunato Fallout 76 verso nuove e insperate vette di eccellenza, dopo essere partito come il progetto più sfortunato (e discusso) tra quelli prodotti dal team di Bethesda Game Studios.

Ora, la Stagione 3 del gioco ha ufficialmente preso il via con The Scribe of Avalon, raccontando la storia del viaggiatore nel tempo K.D. Inkwell e della sua indagine per svelare i misteri di un’antica civiltà medievale (e della tecnologia ad Avalon).

Tra le aggiunte troviamo un gran numero di nuove ricompense da sbloccare man mano che saliremo di grado, tra cui nuove armature atomiche, armi, cosmetici a tema, oggetti C.A.M.P., valuta di gioco, pacchetti di carte Perk e tanto altro.

Ma non solo: saranno incluse anche ricompense e vari potenziamenti di livello tra cui Lite Allies, Backpack Flairs, Perfectly Preserved Bubblegum, Antique Speed Bag e Perk Coins.

Sono state infine introdotte varie nuove sfide giornaliere e settimanali, tra cui varie a tema Shelters e sfide contro vari avversari (ossia Blood Eagles e Mothman Cultists).

Ultime ma non meno importanti, tutta una serie di correzioni di bug e glitch (che male non è). Poco sotto, trovate la descrizione ufficiale dell’Alba d’Acciaio:

Il Paladino Leila Rahmani e le sue truppe sono arrivate dalla California per fondare un capitolo in Appalachia. Collabora o intralcia le altre fazioni per importi. Visita insediamenti popolati da nuovi PNG e accedi a potenti armi e armature della Confraternita. Unisciti alla missione di ricostruzione della società e di recupero di utile tecnologia… ma solo tu deciderai come usarla. In arrivo a dicembre 2020.

Fallout 76Ricordiamo che Fallout 76 è al momento acquistabile su piattaforma PC oltre che su console PS4 e Xbox One. Al momento non sono chiari i piani circa un eventuale supporto specifico per la next-gen di PS5 e Xbox Series X.