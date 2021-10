Fai scorta di nuovi giochi con le offerte di Eneba!

Lo store Eneba è uno dei luoghi ideali dove comprare chiavi digitali e abbonamenti per console PlayStation, Xbox e PC. Anche quest’oggi, per i lettori di SpazioGames, abbiamo deciso oggi di suggerirvi una serie di offerte realmente sorprendenti su un gran numero di giochi recenti, e non, per trascorrere alla grande le vostre serate!

A soli 46,59€ potete mettere le mani sul recentissimo Marvel’s Guardians Of The Galaxy, titolo nel quale Peter Jason Quill, aka Star-Lord, sarà l’unico vero e proprio leader e personaggio che potrà controllare il giocatore. Groot, Rocket, Gamora e Drax non possono nemmeno essere controllati impartendo loro ordini, né tanto meno è possibile decidere se potranno avere una condotta aggressiva, più tattica o semplicemente più morigerata. Al contrario, sarà proprio Star-Lord a poter “usare” i Guardiani, facendoli agire come se fossero sue estensioni o, per meglio dire, abilità camuffate.

Piuttosto interessante anche l’altrettanto recente The Dark Pictures: Anthology: House of Ashes, proposto a soli 22,49€. La storia raccontata in The Dark Pictures Anthology: House Of Ashes ha luogo nel 2003, al termine della guerra in Iraq, quando una task force composta dalla Marina, dalla CIA e dalle Forze Speciali statunitensi viene incaricata di individuare un deposito sotterraneo di armi chimiche segnalato da scansioni satellitari. Tuttavia, attaccati dalla resistenza irachena, i soldati sprofonderanno nel sottosuolo, dove dovranno vedersela con mostri assetati di sangue e portare alla luce segreti rimasti nascosto a lungo tempo.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Eneba e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte sui giochi medievali tra gli sconti del portale Eneba.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione