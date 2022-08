F1 22 accoglie una feature richiestissima dai fan

Da qualche settimana gli appassionati della Formula 1 hanno potuto mettere le mani su F1 22, il nuovo titolo firmato Codemasters dedicato alla nuova stagione dell’automobilismo.

La nostra Giulia Garassino si è seduta nell’abitacolo delle monoposto più famose del mondo per raccontarvi pregi e difetti di questa nuova iterazione, che introduce anche alcune novità come il circuito di Miami e la gara sprint – esordienti anche nella controparte reale di questo sport.

Tuttavia, c’era una feature che i fan chiedevano da qualche tempo e che è pronta a diventare realtà. Proprio oggi, infatti, EA ha confermato l’arrivo del cross-play all’interno del suo F1 2022.

Come confermato nella nota ufficiale da Lee Mather, senior creative director del gioco per Codemasters, «il cross-play riunisce tutti i nostri giocatori e permette loro di stabilire chi è il miglior pilota su tutte le piattaforme. Il cross-play ci permette anche di creare migliori opportunità di matchmaking, in modo che i giocatori possano competere contro piloti rivali con caratteristiche simili».

L’integrazione completa arriverà alla fine di agosto, ma prima di allora potrete comunque provare la feature in due speciali sessioni di prova:

«Prima dell’integrazione completa alla fine di agosto, i giocatori possono competere con gli amici su PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One e PC (Steam e Origin™) in due prove separate che si svolgeranno dal 5 al 7 e dal 12 al 14 agosto nelle modalità Gara sociale e Carriera a due giocatori».

Grazie a questa funzionalità, insomma, potrete interagire con altri giocatori anche se siete su piattaforme diverse.

Potrete comunque anche disattivare il cross-play, qualora preferiste magari essere abbinati sempre e solo a utenti che hanno esattamente la stessa vostra versione del gioco. Codemasters ha diffuso maggiori dettagli sulla feature a questo link, sul sito ufficiale.

F1 22 è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Per scoprire di più sul gioco vi raccomandiamo di consultare la nostra pagina di approfondimento.