F1 2022, ecco le valutazioni dei piloti: chi sono i più forti?

Gli appassionati di Formula 1 hanno vissuto, nelle ultime due stagioni, delle emozioni che non capitavano da tempo – con una competizione serrata per il titolo e nuove leve di grande talento che si contendono gli allori più iridati. Il campionissimo Lewis Hamilton, il campione del mondo Max Verstappen, i nuovi e cristallini talenti di Charles Leclerc e George Russell: è un bel periodo, per appassionarsi alla Formula 1.

Anche F1 2022 (potete prenotarlo su Amazon al prezzo minimo garantito), che arriverà il prossimo 1 luglio, ha ovviamente lo scopo di rendere merito ai talenti che animano il grande circus dell’automobilismo: così, EA ha annunciato ufficialmente quelli che sono i valori dei piloti di F1 2022, che sono stati calcolati tenendo conto di differenti parametri.

Come ci ha spiegato il publisher, parliamo di:

Esperienza : come suggerisce il nome, influenzata dalle gare effettuate dal pilota. Fuoriclasse longevi come Hamilton e Alonso hanno parametri altissimi.

: come suggerisce il nome, influenzata dalle gare effettuate dal pilota. Fuoriclasse longevi come Hamilton e Alonso hanno parametri altissimi. Racecraft : è la statistica legata alla capacità di farsi strada durante la gara, finendo in una posizione più alta rispetto a quella di partenza.

: è la statistica legata alla capacità di farsi strada durante la gara, finendo in una posizione più alta rispetto a quella di partenza. Consapevolezza : è un parametro influenzato dalla capacità di guidare in modo pulito e composto ottenendo comunque risultati, senza penalità.

: è un parametro influenzato dalla capacità di guidare in modo pulito e composto ottenendo comunque risultati, senza penalità. Pace : il ritmo del pilota è influenzato dalla sua capacità di avere giri veloci e pole position. Inoltre, il parametro tiene anche conto dei piazzamenti migliori rispetto al proprio compagno di scuderia.

: il ritmo del pilota è influenzato dalla sua capacità di avere giri veloci e pole position. Inoltre, il parametro tiene anche conto dei piazzamenti migliori rispetto al proprio compagno di scuderia. Generale: il valore globale del pilota, influenzato da tutti i parametri precedenti.

Quale dei giovani talenti della Formula 1 avrà il valore più alto in F1 2022?

In merito al parametro “Generale”, EA sottolinea che sarà un parametro mobile, influenzato dall’andamento dei piloti durante la stagione, in base alle loro prestazioni.

«Ormai una colonna portante dei titoli EA SPORTS, le nostre valutazioni dinamiche dei piloti continuano a suscitare emozioni, ed è fantastico vedere il cameratismo e le battute tra compagni di squadra» ha spiegato a tal proposito Paul Jeal, F1 Senior Franchise Director per Codemasters.

«Il nostro nuovo gruppo di esperti di F1 lavorerà a stretto contatto con noi per garantire che F1 22 rifletta ciò che accade in pista, e sappiamo che gli aggiornamenti porteranno a un dibattito ancora più acceso nel corso della stagione».

Chiarito come siano stati calcolati questi parametri, vi proponiamo di seguito la lista pubblicata da EA, dove vediamo Verstappen e Hamilton appaiati a 94, inseguiti dall’ottimo 92 di Leclerc e dai più che promettenti 90 di Norris e Russell.

Pilota Esperienza Racecraft Consap. Pace TOTALE Max Verstappen 72 98 79 97 94 Lewis Hamilton 93 96 92 93 94 Valtteri Bottas 77 84 93 90 88 Sergio Perez 83 89 85 89 88 Carlos Sainz 72 89 89 87 87 Lando Norris 64 94 82 92 90 Charles Leclerc 65 94 91 95 92 Daniel Ricciardo 82 88 93 80 83 Pierre Gasly 62 90 79 84 84 Fernando Alonso 98 88 78 89 89 Esteban Ocon 63 90 76 82 83 Sebastian Vettel 91 87 92 83 85 Lance Stroll 65 89 76 77 80 Yuki Tsunoda 55 76 74 83 78 George Russell 64 90 86 93 90 Nicholas Latifi 60 80 76 66 70 Mick Schumacher 56 79 80 79 77 Kevin Magnussen 68 82 84 82 81 Alexander Albon 59 90 76 81 82 Guanyu Zhou 47 80 73 67 70

In attesa dell’uscita di F1 2022, la nostra Giulia Garassino ha messo alla prova il gioco in una recente anteprima in cui vi abbiamo raccontato da vicino alcune novità – come la modalità F1 Life. In precedenza, vi avevamo mostrato anche da vicino il gameplay in azione nella versione PC del titolo.

L’appuntamento rimane fissato per il 1 luglio su PC (Steam e Origin), PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.