Epic Games Store, leak (credibile) per tutti i giochi gratis in arrivo

I giochi gratis di Epic Games Store hanno raggiunto una grande popolarità in rete, e si diffondono a macchia d’olio leak più o meno credibili riguardo a quelli che arriveranno nei prossimi giorni.

Com’è noto, il negozio fornirà un titolo gratuito al giorno fino alla conclusione di questo sfortunato 2020.

Un’iniziativa che era già stata portata avanti lo scorso anno e che, del resto, prosegue lungo tutta la stagione videoludica con diversi pezzi elargiti senza alcun costo ogni settimana.

Siamo sempre piuttosto restii a diffondere leak che anticipino la lineup dei giochi gratis in arrivo dal momento che i fake in giro sono tantissimi, ma a quanto pare c’è una lista di cui sembra possiamo cominciare a fidarci.

Come riporta DSOGaming, infatti, questa lista è stata confermata nei primi quattro giorni di disponibilità dell’iniziativa di Epic Games Store, con altrettanti giochi che si sono dimostrati veritieri prima che l’elenco diventasse pubblico.

La lista nella sua interezza, fino al 31 dicembre, è la seguente:

Cities: Skylines – 17 dicembre

Oddworld: New n Tasty – 18 dicembre

The Long Dark – 19 dicembre

Defense Grid 1 – 20 dicembre

Alien Isolation – 21 dicembre

Metro 2033 (Original o Redux) – 22 dicembre

Tropico 5 – 23 dicembre

Inside – 24 dicembre

Darkest Dungeon – 25 dicembre

My Time in Portia – 26 dicembre

Night in the Woods – 27 dicembre

Stranded Deep – 28 dicembre

Solitairica – 29 dicembre

Torchlight II – 30 dicembre

Jurassic World Evolution – 31 dicembre

Questo elenco non solo è stato confermato nei suoi primi quattro elementi ma contiene anche giochi la cui inclusione in un’iniziativa del genere sembra molto credibile, diversamente da altre lineup che abbiamo visto girare in rete dai toni seriamente irrealistici.

Vedremo già oggi pomeriggio, dalle ore 17:00, se questa notizia sarà confermata, ad ogni modo: fosse così, toccherebbe ad Alien Isolation, horror in prima persona di Creative Assembly.

Fino ad allora, intanto, potete riscattare e scaricare l’indie Defense Grid, una chicca per gli amanti dei tower defense e della strategia.