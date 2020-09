Epic Games Store, disponibile il primo gioco gratis: ecco come scaricarlo

Da poche ore, Epic Games Store ha reso disponibile il nuovo gioco gratis per PC disponibile a partire dalla giornata di oggi, 3 settembre 2020.

Il gioco, scaricabile in forma assolutamente gratuita e senza alcune spesa aggiuntiva, è Into the Breach, uno strategico a turni con elementi rogue-lite ad ambientazione sci-fi sviluppato da Subset Games.

Il download sarà disponibile per una settimana circa, più precisamente fino al 10 settembre prossimo, giorno nel quale sarà resa disponibile la seconda offerta del mese. Per scaricare il gioco vi basterà raggiungere la pagina ufficiale dello store, con il vostro account collegato e riscattare il prodotto.

La descrizione ufficiale del gioco su Epic Games Store recita:

Controlla potenti mech del futuro per sconfiggere una minaccia aliena. In questo gioco di strategia a turni, creato dagli sviluppatori di FTL, ogni tentativo di salvare il mondo è rappresentato da una nuova sfida generata casualmente.

Poco sotto, invece, trovate il trailer ufficiale di Into the Breach:

Ricordiamo in ogni caso che i prossimi giochi gratuiti ad approdare su Epic Games Store, più precisamente nella settimana che va dal 10 al 17 settembre 2020 saranno ben due: Railway Empire e Where the Water Tastes Like Wine.

Il primo è un avvincente titolo gestionale che ci darà modo di dare vita a una vera e propria rete ferroviaria tra l’800 e il ‘900, mentre il secondo è un’avventura dalla forte componente narrativa, ambientata nel’America rurale del periodo della cosiddetta “Grande Depressione”.

Nella nostra recensione di Into the Breach vi abbiamo spiegato che «l’ultima fatica di Subset Games è uno degli strategici a turni migliori che abbiamo giocato negli ultimi anni, un prodotto tanto semplice quanto efficace, dotato di un gameplay che funziona come un orologio svizzero e di una colonna sonora di altissimo livello.»