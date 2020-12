Epic Games Store, ecco il gioco gratis di oggi (ed è un survival)

Oggi, 28 dicembre, Epic Games Store ha svelato il nuovo gioco gratis tutto da scaricare dalla sua lista di titoli offerti come regalo alla community in occasione delle feste di fine anno (dopo quello rilasciato durante la giornata di ieri).

Il titolo in questione è il particolarissimo survival Stranded Deep, l’ultimo gioco realizzato da Beam Team.

La descrizione ufficiale del gioco recita:

In seguito a un misterioso incidente aereo, ti ritrovi bloccato nelle vastità dell’Oceano Pacifico. Solo, senza alcun mezzo per chiamare aiuto, dovrai fare tutto il possibile per sopravvivere. Esplora sott’acqua e sulla terra, mentre cerchi materiali per creare strumenti, armi e ripari che ti serviranno per restare in vita. Resta vigile: fame, sete e assideramento cospirano contro di te, mentre affronti gli elementi che ti minacciano e le pericolose creature del Pacifico.

Il download è consentito fino alle 17.00 della giornata di domani, 29 dicembre: successivamente, il gioco sarà sostituito da un altro titolo gratuito. Non ci resta quindi che augurarvi buon divertimento!

Come scaricare i giochi gratis su Epic Games Store

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, che ammonterà a 0€.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.