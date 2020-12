Epic Games Store, nuovo gioco gratis: non potete non avere questa gemma

Un nuovo gioco gratis è ora disponibile su Epic Games Store, come parte dell’iniziativa del negozio online per le festività natalizie e di fine anno.

Il titolo scelto per oggi è Night in the Woods, una gemma del panorama indie realizzata dallo studio Infinite Fall e pubblicato da Finji.

Si tratta di una new entry sullo store dei creatori di Fortnite, dal momento che prima d’ora non vi aveva ancora messo piede.

Potete recuperare la nostra recensione da 9/10 della versione Nintendo Switch per capire di che tipo di titolo si tratti.

Night in the Woods è una produzione dal taglio narrativo, in cui l’esplorazione, la storia e i personaggi la fanno da padrona in un mondo bidimensionale molto vivace.

La trama vede Mae Borowski tornare a casa dopo aver lasciato il college, nella cittadina di Possum Springs, dove reincontrerà gli amici di un tempo e tenterà di ricollegarsi alla sua “precedente vita”. Le cose, ovviamente, non andranno però come sperato.

Come tutti i titoli elargiti gratuitamente su Epic Games Store, non avrete bisogno d’altro che di un account sul negozio per riscattarlo.

Il riscatto è consentito fino alle 17:00 di domani 28 dicembre, dopodiché il gioco sarà sostituito da un’altra scelta.

Come avere i giochi gratis su Epic Games Store

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, che ammonterà a 0€.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.