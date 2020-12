Epic Games Store, avanti col decimo gioco gratis!

Continuano le promozioni natalizie di Epic Games Store, che porta avanti la campagna che vi porterà a mettere in saccoccia un totale di quindici giochi gratuiti. Con la data di oggi, 26 dicembre, siamo arrivati al decimo gioco gratis, che potete già riscattare dalle ore 17.00 odierne. Si tratta di My Time at Portia, titolo di produzione cinese in cui dovrete ricostruire la città di Portia divertendovi tra il giocare di ruolo e la gestione simulativa-strategica dello sviluppo del vostro centro abitato.

Potete già procedere a riscattare e scaricare il gioco, senza spendere nemmeno un centesimo, a questo indirizzo. Se non lo avete mai fatto prima, seguite la nostra procedura passo passo al paragrafo seguente.

Come avere i giochi gratis su Epic Games Store

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, che ammonterà a 0€. Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.