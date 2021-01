Epic Games Store: arriva il primo gioco gratis del 2021 (per gli amanti di Dune)

Lo scorso 31 dicembre sono arrivate al termine le promozioni natalizie di Epic Games Store, che aveva promesso – e regalato – a tutti i giocatori ben quindici videogiochi da scaricare gratuitamente.

L’ultimo è stato Jurassic World Evolution, lo strategico basato sul franchise cinematografico di successo normalmente venduto a 44,99 euro e disponibile a questo indirizzo, dove rimarrà disponibile fino al 7 gennaio.

Proprio a partire da quella giornata, però, i giochi gratuiti di Epic Games Store si arricchiranno di un’ulteriore offerta speciale: è in arrivo infatti il titolo Frontier Developments Crying Suns, un roguelite tattico che sarà gratis per tutti dal 7 al 14 gennaio 2021. Poco sotto, un trailer di presentazione del titolo:

Ecco la descrizione ufficiale del gioco:

Crying Suns è un rogue-lite tattico nel quale vestirai i panni di un comandante di una flotta spaziale all’esplorazione di un impero misteriosamente caduto. In questa ricca esperienza narrativa, ogni partita che porterai a buon fine, ti condurrà a scoprire la verità sull’impero.

Come scaricare giochi gratis su Epic Games Store

In sintesi, ecco come scaricare i giochi gratis dallo store di Epic:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.