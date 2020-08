Eneba: tanti giochi in offerta per concludere l’estate!

Agosto è ormai ai titoli di coda e salutare le vacanze è tutt’altro che facile. Certo, lo diventa molto di più, se lo si fa in compagnia di un videogioco che ci accoglie al rientro a casa, prima di fiondarci di nuovo a piene mani nella routine. Per questo motivo, vi segnaliamo che il rivenditore online Eneba sta proponendo numerosi sconti sui videogiochi presenti nel suo catalogo, sui quali potete risparmiare cifre importanti.

Tra questi trovate ad esempio la versione PC di Horizon Zero Dawn, a prezzo tagliato addirittura del 42% rispetto a quello abituale di listino, nonostante l’uscita molto recente sul mercato. Il gioco è un action open world con meccaniche da gioco di ruolo, nel quale vestite i panni della guerriera Aloy, cresciuta in un mondo post-apocalittico dominato dalle macchine. Se volete conoscerne pregi e difetti, vi raccomandiamo la video recensione firmata dal nostro Paolo Sirio.

Altra uscita recente già proposta con uno sconto di ben il 34% è quella di Captain Tsubasa: Rise of New Champions, l’eccentrico e divertente calcistico dedicato a Holly & Benji da Bandai Namco. Il titolo gode di una doppia campagna – una in cui vestire i panni di Tsubasa e l’altra in cui creare il vostro calciatore e scalare la via del successo nel rettangolo verde – oltre a modalità online per affrontare amici e giocatori da tutto il mondo in sfide all’ultimo (eccentrico) dribbling, mentre tiri-missile tagliano il campo e i portieri eseguono voli spettacolari, come da manuale. Potete vedere il gioco in azione nella nostra video recensione.

Da non perdere anche lo sconto impressionante dedicato a DiRT Rally, titolo rallystico di casa Codemasters, sul quale è applicato un taglio del 99% del prezzo! Il gioco automobilistico si può così portare a casa spendendo appena 0,44€, anziché i 34,99€ normalmente previsti dal listino di Eneba. Il codice può poi essere riscattato su Steam inserendo la chiave di attivazione digitale.

