Ellen Page, protagonista di Beyond: Due Anime, fa coming out come transgender

L’attrice canadese 33enne Ellen Page – divenuta celebre nel 2007 grazie al film Juno – ha annunciato di essere transgender. Elliot Page, questo il suo nuovo nome, ha chiesto ai fan di essere identificato da ora in poi solo al maschile.

Page è stato protagonista assieme a Willem Dafoe di Beyond: Due anime (Beyond: Two Souls), videogioco del 2013 sviluppato da Quantic Dream e pubblicato da Sony Computer Entertainment per PlayStation 3 e PlayStation 4. Nel 2019 il gioco è uscito anche per PC Windows.

L’attore ha vestito i panni (virtuali) di Jodie Holmes, una ragazza che impara a convivere assieme ad un’entità soprannaturale di nome Aiden che la difenderà con alcuni poteri fuori dal comune.

Poco sotto, il messaggio originale di Elliot Page pubblicato poche ore fa via Twitter:

Ciao amici, voglio condividere con voi che sono trans, i miei pronomi sono lui/loro e il mio nome è Elliot. Mi sento fortunato a scrivere tutto questo. Fortunato per essere qui. Di essere arrivato in questo posto nella mia vita.

Elliot ha poi continuato nel post, aggiungendo che: «La verità è che, nonostante mi senta profondamente felice in questo momento e sappia quanti privilegi ho, ho anche paura. Ho paura dell’invasività, dell’odio, degli ‘scherzi’ e della violenza. Per essere chiari, non sto cercando di smorzare un momento felice e che celebro nella sua totalità, ma voglio affrontare il quadro completo. Le statistiche sono davvero sbalorditive. La discriminazione nei confronti delle persone trans è diffusa, insidiosa e crudele, con conseguenze terribili.»

Infine, l’attore ha anche riferito che: «Adoro il fatto di essere trans. Adoro anche il fatto di essere queer. E più sto vicino e abbraccio pienamente chi sono, più sogno, più il mio cuore cresce e prospera.»

Dal canto nostro, la redazione di SpazioGames non può che fare un grande in bocca al lupo a Elliot Page per il prosieguo della sua già straordinaria carriera.