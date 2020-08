Elden Ring salta gamescom ma è di tendenza sui social (e non è un bene)

Da diversi mesi non si hanno più notizie circa Elden Ring è il prossimo progetto targato FromSoftware, sviluppato in collaborazione con lo scrittore dei romanzi de Il Trono di Spade, George R.R. Martin (autore della serie best seller A Song of Ice and Fire, da cui è stata tratta l’altrettanto celebre serie TV di Game of Thrones).

Dopotutto, Jeff Grubb – giornalista di VentureBeat – fonte sempre attendibile a seguito di alcuni recenti articoli, ha da poco lasciato intendere che non vedremo il gioco entro l’anno.

Il gioco è stato assente anche in occasione della Opening Night Live della Gamescom 2020, tanto che i fan dei soulslike stanno iniziando a rassegnarsi, ma non a perdere il senso dell’umorismo.

Elden Ring è infatti diventato stranamente di tendenza su Twitter, tanto che un gran numero di utenti hanno iniziato a pubblicare via Reddit nuovi meme e prese in giro sul continuo rinvio del titolo From.

Ecco alcuni esempi davvero esilaranti:

OOOOOOOOOO from Eldenring

Non tutto è perduto: ricordiamo che FromSoftware potrebbe decidere di mostrare (finalmente) il gioco in occasione dei prossimi The Game Awards previsti a fine 2020, visto e considerato anche che lo scorso anno durante l’evento ha portato a casa il premio di Game of the Year grazie a Sekiro: Shadows Die Twice. Staremo a vedere.

Ricordiamo che Elden Ring era stato annunciato in origine durante la conferenza Xbox dell’E3 2019 e sembrava previsto in uscita durante l’anno in corso, cosa che ora appare largamente improbabile (anche a fronte dei rallentamenti dovuti all’emergenza sanitaria).

Il soulslike avrà dalla sua la collaborazione di Yuka Kitamura, compositore che ha curato la colonna sonora di altri titoli sui genersi come l’amato Bloodborne.

Elden Ring resta al momento confermato in sviluppo per PC, PS4, e Xbox One.