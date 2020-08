Quanto manca alla prossima apparizione di Elden Ring?

A discuterne è stato Jeff Grubb, giornalista di VentureBeat e fonte ormai ritenuta attendibile dopo i leak dell’estate che hanno portato la sua firma, sui social e in alcuni recenti articoli.

Prima di tutto, soltanto poche ore fa, Grubb ha risposto ad un fan che – ripescando una battuta fatta dal giornalista a ridosso dell’Xbox Games Showcase di luglio – gli chiedeva se fosse più probabile vedere Bakugan o il prossimo titolo di From Software alla Gamescom.

Purtroppo, la risposta è stata ancora una volta in favore di Bakugan, nuovo gioco su licenza firmato da WayForward, lo studio di Shantae.

Bakugan — grubbsnax is back (@JeffGrubb) August 11, 2020

Su toni più seri, durante il video GamesBeat Decides 157, Grubb ha parlato delle chance che gli appassionati hanno di scoprire di più su Elden Ring nel corso dell’anno.

Purtroppo, sembrano molto poche.

«Non penso che riceveremo notizie di Elden Ring quest’anno», ha spiegato il giornalista, dando un colpo davvero molto duro ai fan di From Software.

Questo, però, «con la sola eccezione di The Game Awards», che potrebbe essere invece la sede di una seconda presentazione del gioco.

From Software ha un rapporto speciale con l’evento, dopo essersi portata a casa la statuetta per il GOTY di Sekiro: Shadows Die Twice lo scorso anno.

Farsi vedere all’evento di dicembre potrebbe significare che Elden Ring potrebbe essere pronto per il 2021 inoltrato, molto distante dalle aspettative degli appassionati ma comunque non troppo lontano da Sekiro.

Toccherà, allora, accontentarsi per un altro po’ dello speciale realizzato dal nostro Adriano Di Medio proprio su Sekiro: Shadows Die Twice, in cui si è chiesto come mai l’avventura del Lupo non esca dalla testa dei giocatori ad un anno dal lancio.

Fonte: GamingBolt