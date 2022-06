Elden Ring ora è più simile a Bloodborne e Sekiro, con una nuova mod

I fan dei soulslike vorrebbero tutti i giochi di From Software insieme, probabilmente, un bel mix di Elden Ring, Bloodborne, Sekiro e Dark Souls.

Elden Ring, che trovate su Amazon, ha riscosso in ogni caso un consenso quasi unanime, ed ha avvicinato anche moltissimi nuovi fan.

Principalmente perché ha messo in scena un mondo ricco di dettagli e personaggi. Talmente tanti che alcuni sono stati tagliati.

Mentre altri dettagli riservano sorprese, ma per un motivo diverso. È possibile che ci siano contenuti di Elden Ring che non abbiano senso? A quanto pare sì.

L’ultimo titolo di From Software è, come spesso accade per studi che hanno una storia così lunga alle spalle, una summa di tutte le migliori idee di game design mai prodotte, con qualcosa di nuovo ovviamente.

Eppure c’è qualcosa che manca ad Elden Ring, e che invece era presente in Bloodborne e Sekiro.

La dinamicità di questi due giochi è stata raggiunta per una serie di svariati motivi, ma anche per la possibilità di effettuare una breve schivata, che in Elden Ring non c’è.

Ovviamente qualcuno ha posto rimedio a questa cosa, come riporta PC Gamer, ovviamente con una mod che inserisce questa mossa.

Il modder nmsl2018 ha creato la mod in questione, con un titolo molto buffo che vi lasciamo scoprire nella pagina dedicata (da dove potete anche scaricarla).

Il funzionamento della mod è abbastanza diretto e aggiunge, appunto, la schivata rapida ad Elden Ring.

Precisamente sostituisce quella rapida con quella di Sekiro, mentre quella media con quella di Bloodborne.

Insomma, se sentite il bisogno di ancora più dinamicità nei combattimenti dell’Interregno, non vi resta che installare la mod. Ma non giocate online, mi raccomando.

Questa è sicuramente una tra le mod più utili tra quelle mai prodotte del gioco. Non che quella che lo trasforma in un party game non valga la pena, ripensandoci.

Ma qual è, invece, il drago più imponente di tutti i soulslike? Ecco la classifica definitiva delle creature migliori.