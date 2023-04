Elden Ring, nuova patch disponibile da ora: ecco cosa cambia

Da oggi è disponibile l’ultimo aggiornamento ufficiale di Elden Ring, un gioco che a quanto pare continua a ricevere patch con una certa frequenza.

La patch 1.09 di Elden Ring (lo trovate su Amazon) ha infatti implementato numerose modifiche al bilanciamento delle armi, oltre ad altro ancora.

Un aggiornamento particolarmente interessante non solo per l’introduzione del Ray-Tracing, ma anche e soprattutto per l’introduzione di un metodo per superare facilmente il leggendario boss dell’Interregno Malenia.

Ora, come riportato anche da DualShockers, è il momento di una nuova patch, ossia la 1.09.1, mirata a risolvere alcuni problemi specifici.

Un nuovo hotfix per Elden Ring è stato rilasciato oggi su tutte le piattaforme supportate, portando il gioco alla versione 1.09.1.

Questa nuova patch risolve una serie di bug oltre a offrire ai giocatori una soluzione per risolvere un problema che attiva il ray tracing nel gioco senza che i giocatori lo desiderino.

Secondo FromSoftware, i giocatori che incontrano difficoltà nelle prestazioni dopo aver attivato il ray tracing devono assicurarsi che il loro hardware soddisfi i requisiti minimi di sistema.

Il ray tracing è stato aggiunto a Elden Ring con l’ultimo e importante aggiornamento, rilasciato alla fine del mese scorso. Oltre a correggere i bug, il nuovo aggiornamento introduce anche alcune modifiche al bilanciamento del gioco, tra cui una diminuzione dei danni dell’abilità “Cursed-Blood Slice”.

Ovviamente, questa patch non toglierà alcun divertimento ai fan che intendono mettere alla prova le loro capacità, come dimostrato da una streamer che sta battendo i boss con un solo dito.

Ma non è tutto: First Person Souls è una conversione completa del gioco che porta il gameplay in prima persona nel gioco FromSoftware.

Per concludere, sempre e solo sulle pagine di SpazioGames abbiamo da poco immaginato quali boss fight vorremmo vedere all’interno dell’espansione di Elden Ring, una lettura davvero da non perdere.