Elden Ring non si ferma più: ha già conquistato oltre 260 GOTY

Mentre i fan cominciano a scommettere su quale gioco riuscirà a conquistare i consensi di critica e pubblico durante l’anno appena iniziato, è ormai possibile affermare con certezza che il 2022 è stato decisamente l’anno di Elden Ring.

L’open world di casa FromSoftware (che trovate su Amazon) ha infatti monopolizzato i dibattiti online fin dalla sua uscita e conquistato una larga fetta di pubblico, attirando anche chi era solito disprezzare i soulslike grazie alla sua libertà di approccio.

Non è infatti un caso che il gioco sia stato il più completato e il più abbandonato del 2022 allo stesso tempo: la sua formula ha conquistato quasi tutti, ma alcuni utenti hanno comunque dovuto fare i conti con la proverbiale e brutale difficoltà dell’opera.

Elden Ring ha dunque conquistato, nel bene e nel male, i consensi della maggior parte del pubblico e della critica: gli utenti di ResetEra hanno infatti sondato il web alla ricerca di tutti i premi videoludici assegnati dalle testate, tra i quali figurano anche i nostri SpazioGames Awards, confermando che il soulslike open world è il vincitore assoluto del 2022.

La classifica sottolinea infatti che il capolavoro di FromSoftware ha vinto per ben 266 volte il GOTY 2022: questi voti sono suddivisi in 233 preferenze delle testate e 33 scelte della community, per quello che è un vero e proprio trionfo.

Il secondo posto in classifica è stato invece conquistato da God of War Ragnarok, ma la differenza appare decisamente netta: l’ultima avventura di Kratos ha infatti conquistato “solo” 56 GOTY, con 47 preferenze dalla critica e 9 del pubblico.

Molto più distaccato invece il terzo posto in graduatoria conquistato da Immortality con 6 preferenze, ma vogliamo segnalare anche i 4 premi GOTY ottenuti da Pentiment, in entrambi i casi stabiliti soltanto dai media outlets ma che confermano come il 2022 sia stato anche un anno ricco di gradevoli sorprese.

Gli sviluppatori potranno certamente definirsi orgogliosi di essere riusciti a conquistare così tante preferenze: Elden Ring è inevitabilmente destinato a restare nella storia videoludica ancora a lungo e che ancora continua ad affascinare la community, anche nel nuovo anno.

Vedremo se il soulslike open world riuscirà a far parlare di sé anche nel nuovo anno: FromSoftware aveva infatti promesso di voler ancora fare «diverse cose» per il loro capolavoro.