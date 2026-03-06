Il panorama dell'industria videoludica britannica si è fermato per celebrare i suoi migliori talenti e produzioni durante i UKIE Game Awards 2026, la cerimonia di riferimento per il settore gaming del Regno Unito.

La serata ha consacrato titoli di primo piano, riconosciuto studi indipendenti e omaggiato figure storiche dell'industria, offrendo uno spaccato preciso dello stato di salute del gaming made in UK, tra successi commerciali straordinari e qualche nota amara legata alle ristrutturazioni aziendali.

Il grande protagonista della notte è stato senza dubbio Battlefield 6, sviluppato da Battlefield Studios — che include il team di Criterion Games con sede a Guildford — aggiudicandosi sia il titolo di UK Game of the Year che quello di miglior gioco PC.

L'FPS ha registrato numeri da capogiro al lancio: oltre sette milioni di unità vendute nei primi tre giorni, il debutto più potente nell'intera storia del franchise. Un risultato che ha portato il titolo anche a diventare il gioco più venduto del 2025 negli Stati Uniti, confermando la rilevanza globale della produzione britannica.

Sul fronte console, il riconoscimento è andato ad Atomfall di Rebellion, titolo che ha conquistato critica e pubblico con la sua ambientazione post-atomica tutta britannica.

Una vittoria che dimostra come le produzioni mid-budget di studi indipendenti UK possano ancora competere con le grandi produzioni internazionali, ritagliandosi uno spazio di eccellenza nelle preferenze dei giocatori. Rebellion si conferma uno degli studi più solidi e costanti del panorama britannico.

Nel segmento mobile, PowerWash Simulator di FuturLab ha conquistato il premio come miglior gioco per piattaforme portatili, dimostrando ancora una volta che le meccaniche di gioco più accessibili e rilassanti continuano ad avere un pubblico fedele e in crescita.

Sul fronte della realtà mista — che comprende VR, AR e XR — il riconoscimento è andato a Train Sim World VR: New York, sviluppato dalla collaborazione tra Just Add Water e Dovetail Games.

Una delle categorie più discusse riguarda il premio per i migliori contenuti generati dagli utenti, vinto da King of Meat dello studio Glowmade. Il titolo porta con sé una storia agrodolce: il mese scorso Amazon Game Studios ha annunciato la chiusura dei server per il 9 aprile 2026, motivandola con il fatto di non aver "trovato il pubblico che sperava di raggiungere".

Sul versante dei riconoscimenti aziendali, Playstack si è confermata miglior publisher per il secondo anno consecutivo, mentre il premio come miglior developer è andato a nDreams.

Quest'ultimo riconoscimento ha però un retrogusto amaro: proprio nella giornata dei premi, lo studio con sede a Farnborough ha annunciato una ristrutturazione significativa che prevede tagli rilevanti al personale e la chiusura di due studi interni, una notizia che ricorda le ondate di layoff che hanno colpito l'industria globale negli ultimi anni.

La cerimonia ha riservato uno dei momenti più sentiti con l'ingresso nella UK Games Industry Hall of Fame di quattro veterani del settore: Debbie Bestwick, fondatrice di Team17; Richard Bartle, co-creatore del primo MUD e pioniere dei mondi virtuali online; Jon Ingold, co-fondatore di Inkle Studios e narratore di riferimento del gaming interattivo; e Kristian Segerstrale, figura chiave nell'evoluzione del gaming mobile e free-to-play.

Tra gli altri premi assegnati, il titolo di Rising Star è andato a Tanglewood Games, mentre Yrs Truly si è aggiudicato il premio come miglior fornitore di servizi.

I riconoscimenti per la sostenibilità e per la diversità e inclusione sono stati assegnati rispettivamente a PlanetPlay e Limit Break, sottolineando come il settore stia cercando di evolversi anche su temi strutturali oltre che creativi.