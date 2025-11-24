Quali giochi sperate di vedere tra i candidati del Players' Voice ai prossimi The Game Awards? È la domanda che sta agitando la community in queste ore, mentre l’organizzazione dell’evento conferma che i nomi ufficiali saranno svelati lunedì 1 dicembre.

Una data che potrebbe trasformarsi in una piccola resa dei conti per molti titoli usciti quest’anno, soprattutto quelli che non hanno goduto di grande esposizione mediatica ma che hanno saputo lasciare un segno profondo nei giocatori.

La categoria Players’ Voice, lo ricordiamo, è l’unica completamente nelle mani del pubblico. Nessuna giuria, nessun voto editoriale: sono i giocatori a decidere, e spesso questo porta a ribaltamenti clamorosi rispetto alle nomination tradizionali. È anche il terreno ideale per quei progetti che, pur non essendo colossal con budget miliardari, sono riusciti a costruire una fanbase appassionata e rumorosa.

Basti pensare a un titolo (made in Italy) come Bye Sweet Carole, che potrebbe finalmente ottenere la visibilità che merita ed escluso dalle nomination ufficiali. In ogni caso, i nomi papabili sono tantissimi: dai blockbuster che si aspettano a occhi chiusi tra le nomination, ai progetti indipendenti che hanno generato discussioni e analisi per mesi. Ma se c’è un luogo dove un gioco outsider può brillare, è proprio il Players’ Voice.

Non resta che attendere il 1 dicembre. E capire se, tra i candidati, troveremo davvero quelle opere che hanno conquistato i giocatori lontano dai riflettori. Nel mentre, se vi va di votare, non dovrete fare altro che cliccare qui.

Vi ricordo anche che vi ho personalmente parlato dei The Game Awards di quest'anno in un mio SpazioGames Original dedicato: recuperalo ora!

