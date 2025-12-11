Avatar di Pavo SpazioGames Logo small
Red Dead e Death Stranding fanno ancora male.
Horizon Zero Dawn è il mio titolo preferito e Bloodborne è un altro capolavoro che amo visceralmente... peccato non abbiano vinto il goty
Sì ma raga, quel RDR2 upscalato in IA fa sanguinare gli occhi.
Retrospettiva interessante, ma c'è qualche precisazione da fare secondo me, i casi di Horizon e Zelda non so se è corretto confrontarli mettendoli in giudizio, l'unica cosa che hanno in comune è il mondo di gioco vastissimo e aperto con la differenza sostanziale che quello di Zelda si sviluppa anche in maniera verticale, per il resto sono due titoli completamente diversi per approccio e genere alla modalità di gioco. Considerando che erano inseriti in "due campionati differenti", uno era per PS4, l'altro per Nintendo Switch, due mondi e due filosofie molto distanti.
C'è da dire che però l'uscita sincronizzata mandò in confusione.
