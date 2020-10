eFootball PES 2021 dice sì a PS5 e Xbox Series X/S: ecco come aggiornarsi

Durante la giornata di ieri, EA Sports ha reso noto ufficialmente che l’upgrade di FIFA 21 per PS5 e Xbox Series X|S sarà disponibile a partire dal 4 dicembre prossimo. Gli appassionati di calcio attendevano al varco anche Konami per le novità al riguardo circa eFootball PES 2021, novità che non si sono fatte attendere più di tanto.

Pochi minuti fa, attraverso i canali social ufficiali, è stato confermato che il Season Update sarà compatibile al 100 % con PS5 e Xbox Series X e S. Una notizia che fa tirare un sospiro di sollievo a tutti coloro che non vedono l’ora di provare il simulatore calcistico sulle console next-gen Sony e Microsoft.

Poco sotto, il tweet che conferma la notizia:

[NOTICE] #PES2021 is backwards compatible on PS5 and Xbox Series X/S! To play, your system may need the latest software installed and some features may be absent. (1/3) pic.twitter.com/X8Bvw88Wvq — eFootball PES (@officialpes) October 28, 2020

PES 2021 è retrocompatibile su PS5 e Xbox Series X/S! Per giocare, il tuo sistema potrebbe aver bisogno del software più recente installato e alcune funzionalità potrebbero essere assenti.

Importante sottolineare come la rosa myClub sarà facilmente trasferibile sulla nuova versione accedendo con lo stesso account PSN o Xbox Live, oltre al fatto che per invogliare i giocatori all’acquisto da oggi e solo per oggi eFootball PES 2021 Season Update è disponibile con il 20% di sconto.

Ricordiamo che PES 2021 è l’ultima versione del titolo calcistico targato Konami, quest’anno proposto nella formula di un Season Update che lascerà invariato il gameplay dell’edizione 2020 per concentrarsi su un rinnovamento delle divise da gioco e delle rose (in attesa di un capitolo pensato specificatamente per la next-gen, in arrivo il prossimo anno su PS5 e Series X).

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che il gioco «mantiene l’amabile base del prodotto originale su cui si poggia, ovvero PES 2020, limando solo marginalmente il miglior capitolo della serie Konami in decenni, ancora oggi godibilissimo al netto di alcune sfumature che ci auguriamo di vedere corretto nel prossimo episodio.»