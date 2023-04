eFootball 2023, patch 2.5.0 disponibile: ecco cosa cambia

Konami ha finalmente rilasciato l’attesa patch 2.5.0 di eFootball 2023, la quale include nuove funzionalità per i giocatori di tutto il mondo, e non solo.

Il rivale free-to-play di FIFA 23 (che trovate invece su Amazon) continua a tenere conto dei suggerimenti e dei feedback della community, cosa che accadrà anche nel corso dei prossimi mesi.

Del resto, dopo l’annuncio del nuovo update di aprile i fan si stavano preparando a un bel po’ di novità per il loro simulatore calcistico preferito.

Ora, come riportato via sito ufficiale, Konami ha lanciato l’aggiornamento di primavera di eFootball 2023, svelando le numerose novità disponibili a partire dalla giornata odierna e dando quindi il via alla nuova stagione riassunta in tre parole: «Sviluppare. Progettare. Definire».

La nuova patch permette di sbloccare slot calciatori aggiuntivi per “La Mia Squadra” tramite GP, portando il limite massimo da 500 a 900, oltre a varie modifiche per permettere che la Valutazione generale mostrata sui giocatori superi livello 100.

La modifica farà sì che, qualora il Livello Stile di gioco potenziasse le Statistiche di un giocatore oltre il 100, ora la Valutazione generale rispecchi il valore effettivo.

Ma non solo: l’update ha dalla sua anche vari bug fix oltre a varie modifiche ad alcuni dettagli specifici legati al gameplay (tra cui il problema relativo ai calci di punizione).

