eFootball 2023, la patch 2.4.2 è già disponibile: ecco che cosa cambia

Konami ha annunciato di aver già reso disponibile nelle scorse ore l’aggiornamento 2.4.2 di eFootball 2023: l’ultima patch del free-to-play calcistico è dunque già scaricabile su tutte le versioni dei rispettivi store.

Il rivale gratuito di FIFA 23 (che trovate invece su Amazon), dopo il controverso lancio burrascoso della scorsa edizione, ha ormai ottenuto i consensi di numerosi appassionati di simulazioni calcistiche, che adesso potranno divertirsi con nuove squadre.

Gli sviluppatori hanno infatti annunciato di aver aggiornato la modalità Trial Match, proponendo da questo momento anche le migliori squadre di Liga BBVA MX, MEIJI YASUDA J1 LEAGUE e MEIJI YASUDA J2 LEAGUE, le principali competizioni del calcio messicano e giapponese.

Grazie a queste nuove aggiunte, il numero di squadre totali che potrete utilizzare in questa modalità è stato ampliato a ben 153 team ufficiali: potete iniziare a provarli da ora, semplicemente scaricando l’aggiornamento 2.4.2 sulla vostra versione preferita di eFootball 2023.

Konami ha anche annunciato di aver aggiornato anche numerosi dati in-game relativi alle squadre già presenti nel gioco, che dovrebbero così rendere i giocatori più simili alle effettive controparti reali.

Ma le novità non sono finite qui: per ringraziare gli appassionati della fiducia, gli sviluppatori hanno infatti annunciato che tutti i giocatori che installeranno la patch 2.4.2 entro il 27 marzo riceveranno un Chance Deal incluso.

As a token of gratitude for your continued support, all users who install the v2.4.2 update by 27/03/2023 01:59 (UTC) will receive a Chance Deal

Please see in-game for more information.

We hope you continue enjoying eFootball™ 2023!

— eFootball (@play_eFootball) March 23, 2023