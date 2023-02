eFootball 2023, la patch 2.4.0 è disponibile: ecco tutte le novità

Nelle scorse ore è stato rilasciato ufficialmente l’aggiornamento 2.4.0 di eFootball 2023: la patch era particolarmente attesa per via di numerosi bilanciamenti alla giocabilità, oltre che per l’introduzione di nuove campagne ed eventi per la Stagione 3.

Il rivale free-to-play di FIFA 23 (che trovate invece su Amazon) continua a tenere fortemente conto dei suggerimenti e dei feedback della community, come dimostrato anche in occasione dell’ultimo update disponibile da adesso su console, PC e dispositivi mobile.

La nuova versione di eFootball 2023 si è infatti rivelata particolarmente importante e ricca di novità, come del resto era già stato anticipato dagli sviluppatori nelle scorse giornate, con aggiornamenti alle rose e soprattutto modifiche al gameplay.

Per celebrare l’arrivo del nuovo update, il team di sviluppo ha dunque deciso di pubblicare sulla propria pagina ufficiale il changelog completo, spiegando anche nel dettaglio le novità e le motivazioni dietro alcune modifiche dedicate alla Stagione 3 in corso.

Le novità implementate con la nuova patch sono davvero numerose: di seguito vi elencheremo tutte le principali novità già introdotte con la nuova versione, come segnalati direttamente dagli sviluppatori sul loro sito ufficiale.

Funzionalità aggiuntive

Aggiunta la modalità “Partita Amico” a Squadra autentica, che permette agli utenti di sfidare online i propri amici con le squadre reali.

Modifica delle squadre selezionabili in “Partita di prova” in Squadra autentica.

Aggiunta una nuova funzione che consente di selezionare l’ordine dei rigoristi in base a Statistiche e Condizione prima dei calci di rigore.

Aggiunta la funzione Filtro per le Riserve in Schema di gioco.

Aggiunta una nuova funzione in “Lista gioc. speciali” sotto “Contratto”, tramite la quale gli utenti possono ingaggiare più giocatori contemporaneamente.

Aggiunte nuove opzioni a Filtro in “La mia squadra”.

Aggiunte e migliorie

Aggiunto un nuovo stadio (Estadio AKRON).

Aggiornamenti alle rose di alcuni club che militano in Campeonato Brasileiro (Brasile)

Sono stati aggiornati anche i dati seguenti:

– Dati squadra

– Foto, grafica e dati dei giocatori

– Foto e dati degli allenatori

– Divise

– Grafica degli stadi

– Scarpini

– Telecronaca

– Foto

Correzioni e regolazioni della giocabilità

Dribbling

– Miglioramento significativo della risposta al dribbling, soprattutto in situazioni di movimenti lenti, come subito dopo il controllo di un passaggio o dopo un netto cambio di direzione.

– Sono state apportate modifiche agli input del comando Protezione durante il dribbling, in modo che Protezione possa essere eseguito solo quando il giocatore ha il controllo della sfera. In precedenza, infatti, Protezione poteva essere eseguito anche se la palla non era controllata propriamente, il che poteva causare la perdita del possesso.

Passaggi

– Implementazione di migliorie agli input di calcio durante i dribbling, che ora risultano più reattivi.

– Implementazione di migliorie in modo che, quando si esegue un input di calcio appena prima del controllo del pallone, il calcio successivo risulti più reattivo.

– Implementazione di migliorie per far sì che i passaggi filtranti vengano diretti verso una posizione più appropriata, in quanto in precedenza potevano risultare troppo sui piedi del giocatore che li riceveva.

– Implementazione di migliorie per far sì che i passaggi filtranti abbiano una velocità più adeguata, in quanto in precedenza potevano risultare troppo lenti.

– Implementazione di migliorie per alleviare il problema dei giocatori incapaci di ricevere adeguatamente i passaggi.

– Risolto il problema relativo al Liv. pass. manuale 1 e 2, per il quale l’esecuzione di un passaggio alto, con la Barra potenza al massimo, verso una direzione senza compagni di squadra, poteva causare l’esecuzione di un passaggio manuale.

Tiro

– Implementazione di migliorie affinché i giocatori con l’abilità “Finalizzazione acrobatica” eseguano più frequentemente conclusioni acrobatiche, negli scenari adeguati. Sono stati inoltre apportati miglioramenti alla velocità e alla precisione dei tentativi di “Finalizzazione acrobatica”.

– Implementazione di migliorie affinché, quando si impartisce un comando “Tiro” o “Spazza” in prossimità di un avversario, i giocatori entrino in contatto con la palla in modo più rapido, in quanto in precedenza potevano essere selezionate animazioni più lunghe, con conseguente potenziale perdita del possesso della sfera.

– Implementazione di migliorie in modo che le animazioni di tiro appropriate vengano selezionate in base alla distanza e ad altre circostanze durante la partita, poiché in precedenza i colpi di testa potevano essere attivati in aree troppo lontane dalla porta.

– Risolto il problema per cui l’esecuzione di un Tiro calibrato subito dopo una Finta di tiro poteva attivare una conclusione troppo veloce.

Stop

– Implementazione di migliorie ad alcuni movimenti di controllo della palla, in quanto in precedenza i giocatori potevano muoversi in modo troppo lento dopo aver effettuato un tocco.

– Implementazione di migliorie per alleviare il problema per cui, quando si controlla una palla in arrivo all’improvviso, i giocatori possono effettuare un tocco eccessivamente deciso, anche se non viene eseguito un comando Scatta.

– È stato risolto il problema per cui i compagni di squadra che avanzano per ricevere un calcio d’angolo corto potrebbero non essere in grado di controllare correttamente la palla.

Difesa

– Implementazione di migliorie alla velocità di movimento dei giocatori in difesa, per garantire un corretto bilanciamento del gioco in risposta ad altri aggiustamenti relativi all’attacco.

– È stato risolto il problema relativo a Testa a testa, per cui i giocatori potevano muoversi verso la palla anche se l’input direzionale veniva eseguito in una direzione diversa.

– È stato risolto il problema per cui il possesso di palla non poteva essere recuperato adeguatamente, nonostante il giocatore avesse il corpo in linea tra la sfera e l’avversario.

– È stato risolto il problema relativo all’area di caduta delle palle alte, per cui i giocatori talvolta provavano a colpire di testa sul posto invece di lottare con l’avversario per un posizionamento più vantaggioso.

– È stato risolto il problema per cui, in rari casi, poteva attivarsi un tackle normale, anche se era stato eseguito un input per Contrasto di spalla.

– Implementazione di migliorie per facilitare lo stop di un pallone in arrivo, in quanto in precedenza i giocatori potevano non essere in grado di stoppare i cross nonostante si trovassero in una posizione adeguata per farlo.

– Implementazione di migliorie alle condizioni di attivazione di Blocco, poiché in precedenza i giocatori potevano eseguire i blocchi in posizioni innaturali del corpo.

Portiere

– Implementazione di migliorie per garantire che i portieri prendano la decisione appropriata sull’afferrare una palla in arrivo negli scenari appropriati, dato che in precedenza potevano invece preferire la respinta pugno.

– È stato risolto il problema per cui i portieri non riuscivano a indietreggiare abbastanza rapidamente per intervenire su un tiro con traiettoria alta, causando un salvataggio tardivo.

– Implementazione di migliorie per alleviare il problema relativo alla caduta del portiere dopo essere entrato in contatto con un altro giocatore durante un tentativo di parata, impedendone così l’esecuzione.

Falli

– Implementazione di migliorie per decisioni più eque sui falli in relazione alle circostanze.

AI

– Implementazione di migliorie al posizionamento dei giocatori in situazioni difensive, in modo che, aumentando il Livello att./dif, i giocatori inizino ad applicare pressione all’avversario più in avanti sul terreno di gioco.

– Implementazione di migliorie agli Stili di gioco di squadra “Possesso palla” e “Vie laterali”, in modo che ci siano più giocatori di supporto in posizione per ricevere i passaggi dal portatore di palla, il che contribuisce a rendere più fluidi i passaggi offensivi.

– Implementazione di migliorie in modo che i giocatori che cercano di scavalcare la linea difensiva eseguano inserimenti più efficaci in base alle circostanze.

– Implementazione di migliorie affinché gli attaccanti solitari che cercano di inserirsi nella difesa cerchino spazi aperti in un’area più ampia, prima di effettuare lo scatto.

– Implementazione di migliorie per far sì che i giocatori che si inseriscono tra i difensori in potenziali occasioni gol corrano senza problemi nella direzione prevista, senza decelerare in modo innaturale.

– Implementazione di migliorie sull’inserimento dei giocatori nella difesa avversaria, affinché si spostino in spazi in cui è meno probabile che gli avversari riescano a intercettare i passaggi verso di loro.

– Implementazione di migliorie affinché, quando più giocatori sono in attacco, quelli più adatti proveranno a inserirsi tra i difensori

– Implementazione di migliorie relative alle sovrapposizioni dei terzini (esclusi quelli di tipo “Terzino difensivo”) negli scenari appropriati.

– Implementazione di migliorie per far sì che ci siano i difensori posizionati di fronte all’area di rigore durante gli angoli e le punizioni battuti dagli avversari in profondità, dal momento che spazzate e palloni di seconda andavano spesso a vantaggio degli avversari.

– Implementazione di migliorie per far sì che, quando si perde palla vicino alla propria area di rigore, l’intera squadra ripieghi in difesa più rapidamente.

– Implementazione di migliorie al posizionamento dei giocatori in difesa, così che la marcatura a uomo venga eseguita in maniera più adeguata. Sono state inoltre apportate modifiche alle condizioni di attivazione, alla distanza e alla velocità di abbassamento della linea difensiva, poiché in precedenza la linea difensiva poteva arretrare troppo o diventare irregolare.

– Implementazione di migliorie sull’esecuzione di Chiama pressing: quando il portatore di palla avversario viene messo sotto pressione, l’intera squadra si posizionerà in modo da facilitare ulteriormente il pressing.

Altre migliorie alla giocabilità

– Implementazione di migliorie al cambio di cursore, che ora passerà a un giocatore più adatto negli scenari in cui il pallone rimbalza sul legno e torna in gioco.

– Implementazione di migliorie affinché i giocatori evitino in modo più adeguato i tiri e i passaggi in arrivo dai propri compagni di squadra.

– Implementazione di migliorie in modo che, quando i difensori bloccano col corpo il pallone e ottengono il possesso della sfera, il giocatore che ha perso palla non inciamperà in una direzione innaturale.

– Risolto il problema per il quale i giocatori interrompevano prima del previsto l’inseguimento di un pallone diretto fuori.

– Implementazione di migliorie all’algoritmo di calcolo del recupero, in particolare l’allocazione relativa ai calci piazzati nell’algoritmo, dato che il recupero a volte poteva risultare troppo breve.

Migliorie generali

Implementazione di migliorie in [Contratto] > [Lista gioc. speciali], affinché il messaggio di avviso per l’ingaggio ora venga mostrato solo una volta.

Implementazione di migliorie in [Contratto] > [Lista gioc. speciali] relative al posizionamento dell’opzione “Reimposta”.

Implementazione di migliorie relative a [Scelta automatica] in Schema di gioco alla voce Squadra dei sogni, in modo che, in presenza di più giocatori con la stessa Valutazione generale, venga data priorità a quello con la Competenza Stile di gioco più alta.

Sono state implementate migliorie al matchmaking online.

Altre migliorie minori sono state implementate in ciascuna modalità e nelle partite, per migliorare l’esperienza di gioco complessiva.

Se siete arrivati fino a qui, avrete dunque notato che c’è tantissima carne al fuoco in quest’ultimo aggiornamento di eFootball 2023, che include anche numerosissimi bugfix. Nel nostro riepilogo, data la complessità di informazioni, abbiamo infatti preferito concentrarci su quelle che sono le effettive novità introdotte per le versioni console.

Un aggiornamento dunque molto ricco per i fan del free-to-play calcistico: potete già scaricare la versione 2.4.0 su tutte le edizioni disponibili di eFootball 2023, sia su console che su PC e dispositivi mobile.

Ricordiamo che Konami ha deciso ormai di puntare fortemente sul campionato italiano e su tutti i suoi fan: trovate ulteriori dettagli nella nostra dettagliata intervista a David Monk, Senior Partnerships and Activation Manager di eFootball 2023.