Echo Show 5 ed Echo Show 8 scontati sino al 41% su Amazon! Imperdibili!

Anche oggi, giovedì 13 gennaio 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, ci sono sicuramente quelle relative ai dispositivi Echo Show, che potete portarvi a casa con sconti che arrivano al 41%! Si parte dall’Echo Show 5, proposto a soli 49,99€, rispetto agli usuali 84,99€ di listino, per giungere all’Echo Show 8, proposto a soli 89,99€, rispetto agli usuali 129,99€.

Lo smart speaker Echo Show 8 è equipaggiato con un display touchscreen da 8″, mentre Echo Show 5 offre un più piccolo schermo da 5″, permettendovi di effettuare video chiamate con i vostri cari o vedere i vostri contenuti preferiti su Amazon Prime Video.

Gli smart speaker Echo Show, così come tutti gli altri dispositivi della linea Echo, sono equipaggiati con l’assistente vocale Alexa, la quale è in grado di darvi una mano durante le comuni attività quotidiane, dall’offrire utili ricette da preparare per pranzo e cena al controllo di lampadine, serrature, prese della corrente e di tutti gli altri accessori compatibili con il suo ecosistema.

Le potenzialità sono semplicemente infinite e possono essere espanse ulteriormente con le Skill, piccole applicazioni che consentono di aggiungere nuove abilità ad Alexa, come la riproduzione del rumore della pioggia utile per incentivare il sonno ed altro ancora.

Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare questi display/altoparlanti smart risparmiando notevolmente sul loro prezzo di acquisto! Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

