Echo Show 5 e videocamere Blink con sconti sino al 58% su Amazon!

Se stavate pensando di acquistare un nuovo sistema di sorveglianza smart per la vostra abitazione? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere Echo Show 5 in bundle con videocamere Blink a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Echo Show 5 è lo smart speaker di Amazon dotato di un display da 5″, permettendovi di effettuare video chiamate con i vostri cari o vedere i vostri contenuti preferiti su Amazon Prime Video. Gli smart speaker Echo Show, così come tutti gli altri dispositivi della linea Echo, sono equipaggiati con l’assistente vocale Alexa, la quale è in grado di darvi una mano durante le comuni attività quotidiane, dall’offrire utili ricette da preparare per pranzo e cena al controllo di lampadine, serrature, prese della corrente e di tutti gli altri accessori compatibili con il suo ecosistema.

In particolare, accoppiato con le videocamere Blink, Echo Show 5 consente di vedere in tempo reale il flusso video dei dispositivi. La videocamera di sicurezza Blink viene alimentata a batteria e vi permette di monitorare la zona da voi scelta giorno e notte con la visione notturna a infrarossi. L’autonomia è davvero eccezionale, tanto che bastano un paio di batterie AA al litio (incluse) per avere una durata sino a due anni. La videocamera di sicurezza Blink è stata progettata anche per resistere agli agenti atmosferici e invia notifiche al vostro smartphone quando viene rilevato un movimento, così da avvisarvi di possibili pericoli.

Su Amazon potete acquistare Echo Show 5 (disponibile in varie colorazioni) in bundle con le videocamere di sicurezza Blink Outdoor (sfino a quattro) con sconti che arrivano fino al 58%! È l’occasione perfetta per acquistare un sistema completo che vi permette di controllare quello che succede all’esterno della vostra casa in qualsiasi momenti risparmiando notevolmente.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante.